В Минэкономразвития объяснили, почему ФЦП развития Крыма заменили на госпрограмму

Целями госпрограммы развития Крыма и Севастополя после утверждения правительством РФ ее новой структуры стали — создание комфортных условий для 2,5 млн жителей полуострова и сокращение уровня безработицы до 4,9%, говорится в распространенном в 12 января пресс-релизе Минэкономразвития России.

Целями госпрограммы развития Крыма и Севастополя после утверждения правительством РФ ее новой структуры стали — создание комфортных условий для 2,5 млн жителей полуострова и сокращение уровня безработицы до 4,9%, говорится в распространенном в 12 января пресс-релизе Минэкономразвития России.

Правительство РФ утвердило новую структуру госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Она заменила действующую федарально-целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Разработка новой структуры госпрограммы обусловлена необходимостью ее переформатирования под новые требования действующих порядков и подходы в отношении реализации госпрограмм. Решения по изменению формата реализации федеральной целевой программы продиктовано необходимостью приведения к единообразию всех программных документов. В соответствии с новым подходом структурную часть крымской программы Минэкономразвития России разделило на две части — проектную (достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов) и процессную (постоянные мероприятия). Новые цели госпрограммы — обеспечение необходимой транспортной, социальной и иной инфраструктурой населения полуострова на уровне 2,5 млн человек к 2025 году, достижение объема инвестиций в основной капитал — 142,9 тыс. руб. на душу населения. Кроме этого, уровень безработицы должен сократиться до 4,9%», — цитирует ТАСС заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Отмечается, что в документе предусмотрены меры, направленные на реализацию мероприятий по функционированию свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. «Удельные капитальные вложения участников СЭЗ прогнозируются на уровне 71,4 млн руб. в расчете на одного резидента к 2025 году.

Учтены предложения правительств регионов полуострова по опережающему строительству объектов дорожного и коммунального хозяйства, предполагающие перераспределение средств федерального бюджета с 2024 года на 2022–2023 годы. На текущий момент 482 объекта действующей госпрограммы завершены», — сообщается в пресс-релизе.

Госпрограмма рассчитана на дальнейшую модернизацию инфраструктуры полуострова. Среди основных направлений — продолжение модернизации транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также решение проблемы дефицита воды, говорится в сообщении.

«Крымский полуостров становится все более комфортным местом для жизни благодаря целевым инвестициям правительства РФ. Новая госпрограмма включает все необходимые для этого объекты — дороги, школы, детские сады, больницы. Важно, что вместе с инфраструктурой на полуостров приходят частные инвесторы, создаются условия для развития бизнеса и роста экономического потенциала. Формат госпрограммы позволяет сделать этот процесс гибким, ориентированным на выполнение поручений президента и задач правительства РФ», — отметил С.Назаров, его также цитирует пресс-служба.

О госпрограмме

Госпрограмма социально-экономического развития республики Крым и Севастополя принята в январе 2019 года. Весной правительство России продлило программу до 2025 года. Объемы бюджетных ассигнований на 2022–2025 годы составит более 526 млрд рублей.