В лесу под Сахарной Головкой кто-то срубил три сотни краснокнижных деревьев

Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту вырубки можжевельника в Балаклавском районе.

Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту вырубки можжевельника в Балаклавском районе.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку сведений из СМИ о незаконной рубке деревьев в районе поселка Сахарная Головка.

С участием специалистов Севприроднадзора совместно с сотрудниками ГКУ «Севастопольское лесничество» выявлен факт вырубки 300 можжевельников, в том числе на территории Мекензиевского лесничества. Уничтоженные деревья занесены в Красную книгу города Севастополя.

В настоящее время устанавливаются виновные лица и сумма причиненного ущерба, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.