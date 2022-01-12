В Крымском медицинском введут обязательные и дополнительные дисциплины

В Медицинской академии Крымского федерального университета для первокурсников создали программу индивидуальной траектории обучения, которая предполагает разделение учебных дисциплин на обязательную и вариативную части.

В Медицинской академии Крымского федерального университета для первокурсников создали программу индивидуальной траектории обучения, которая предполагает разделение учебных дисциплин на обязательную и вариативную части.

Об этом сообщается на сайте Крымского федерального университете им.В.И.Вернадского.

- У нас сейчас очень интересный этап, мы к нему готовились практически целый год. Сейчас мы рассказываем нашему первому курсу, как они будут выбирать дисциплины вариативного блока, который и будет составлять индивидуальную траекторию студенты», – отметила заместитель директора Медицинской академии КФУ Наталья Рымаренко.

Далее поясняется, что в течение шести лет студенты будут осваивать основные и дополнительные дисциплины, которые выберут в начале обучения. Основной задачей индивидуальной траектории обучения является знакомство с новым технологиями, медицинскими взглядами и методами подхода к процессу.

Все вариативные дисциплины ориентированы на углубление знаний в выбранных направлениях подготовки и возможности получить профессиональные навыки в учебной практике.