Севастопольские ученые вернулись из вьетнамской экспедиции

Группа ученых Института биологии южных морей — кандидаты географических наук Роман и Татьяна Горбуновы и инженер Андрей Келип — больше месяца работали в природных парках Контюранг и Бидуп-Нуйба на территории Социалистической республики Вьетнам.

Группа ученых Института биологии южных морей — кандидаты географических наук Роман и Татьяна Горбуновы и инженер Андрей Келип — больше месяца работали в природных парках Контюранг и Бидуп-Нуйба на территории Социалистической республики Вьетнам.

Исследования были организованы и проведены совместно с Вьетнамско-Российским научно-исследовательским и технологическим центром и институтом проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН, сообщает пресс-служба ИнБЮМа.

Ученые изучали естественные процессы в тропических экосистемах: особенности сезонной динамики и высотного распределения ландшафтно-геохимических процессов и их влияния на произрастание горных тропических лесов.

В горных ландшафтах Вьетнама отмечается высокое биологическое разнообразие, включая редкие и исчезающие виды флоры и фауны, но тропические леса находятся под угрозой исчезновения.

— Изучение структуры и функционирования горных экосистем приобретает все большую актуальность в условиях глобальных климатических изменений и интенсификации антропогенной деятельности, — считает руководитель группы севастопольских исследователей Роман Горбунов.