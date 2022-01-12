Ремонтировать Музей им.М.П.Крошицкого будут до конца 2022 года

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» заключило очередной контракт на ремонтно-реставрационные работы Севастопольского художественного музея им.М.П. Крошицкого на сумму 288,8 млн рублей.

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Предмет контракта - выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту: «Разработка научно-проектной документации по ремонту и реставрации объекта культурного наследия - здание Севастопольского художественного музея им. М.П.Крошицкого, расположенного по адресу: г. Севастополь, проспект Нахимова, д.9. (Художественный музей)»

Дата начала исполнения контракта — 25.12.2021, окончания — 30.12.2022.

Заказчиком работ является ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства».

В документе также обозначено 2 этапа выполнения контракта. Интересно, что начало первого — 25 декабря 2021 года со 100-процентным исполнением 31 декабря того же года, цена — 220,2 млн рублей. На второй этап выделено 68,6 млн рублей, со сроком исполнения — 30.12.2022 года.

Контракт получило крымское предприятие ООО «Асгард».

Напомним, что ремонт музея ведется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» с весны 2018 года.

Изначально за выполнение работ взялась питерская фирма «Гуар», со сроком окончания в декабре 2019 года. Потом этот срок перенесли на год, потом еще и еще на год.

В 2021 году сроком окончания работ назвали август 2022 года, а теперь в очередной раз передвинули на конец 2022-го.