Детали того, как именно отдыхал великий русский поэт и другие известные русские литераторы в Крыму, можно узнать, прочитав новую книгу Антона Меснянко.

Детали того, как именно отдыхал великий русский поэт и другие известные русские литераторы в Крыму, можно узнать, прочитав новую книгу Антона Меснянко.

Все, что связано с литературным Крымом, безусловно, очень интересно. Однако севастопольский экскурсовод А.Меснянко сумел найти среди моря информации нечто новое, напрямую связанное с русскими писателями, чьи имена так или иначе связаны с полуостровом.

Все эти истории он собрал в книгу под названием «Отдыхай, как Пушкин. Невероятные приключения русских писателей в Крыму». Для А.Меснянко это уже второе по счету книжное издание, вышедшее в севастопольском издательстве «Альбатрос». До этого были несколько путеводителей по истории Крыма и Севастополя, а уже после — книга «Легендарный Севастополь», включивший в себя городские истории, байки и легенды.

Сначала были легенды

От слова «легендарный» автор и оттолкнулся, собрав изустные предания, легенды и истории Севастополя, которые до сих пор живут среди горожан долго, но, разумеется, изменяются и дополняются со временем.

Такие легенды есть почти у каждой улицы, площади, у каждого памятника. Ну, кто, например, не слышал историю о том, как студенты Севастопольского приборостроительного института якобы подрабатывали, подрядившись за недорого лежать на предметном плане Панорамы, изображая убитых солдат времен первой обороны города?

Или вот еще популярная легенда — о двух фуражках Тотлебена на его памятнике — на голове и в руках генерала.

Некоторые легенды выглядят вполне достоверно, другие чаще вызывают улыбку: «Да ладно!..» Но так или иначе, все повышают интерес к предмету рассказа.

Без академизма

Принцип увлекательности чтения положен в основу и второй книжки.

— Однажды я услышал от приятеля историю, как великий русский поэт Николай Гумилев посватался к великому русскому поэту Анне Ахматовой, получил отказ и что из этого вышло... Далее до меня дошли слухи, что Пушкин подружился с кипарисом в Гурзуфе. Две старухи на евпаторийской набережной судачили о том, как Лев Толстой учил своих солдат не материться. Одноглазый моряк дальнего плавания в Двуякорной бухте рассказывал чайкам про то, как Бродский воровал виноград из совхоза неподалеку. Врал, небось, но кто же может знать наверняка? — так анонсировал у себя на страничке в соцсети новую книгу о литераторах А.Меснянко.

Как он сам рассказал «Севастопольской газете», книга представляет собой сборник о русских поэтах, писателях и драматургах, побывавших в Крыму. В ней 35 глав, с посвящением каждому писателю одного или нескольких рассказов. Всего их получилось больше ста. В конце каждой главы — забавный чек-лист с советами, как правильно отдыхать в Крыму с учетом опыта и ошибок каждого писателя.

Также в конце каждой главы приведены произведения, написанные данным литератором.

По признанию А.Меснянко, сама тема для него не нова. Он давно интересовался ею в силу своей профессии экскурсовода. А так как по образованию он филолог, вышло, что книга написана на пересечении двух его интересов.

— Давно хотел что-то такое сделать, но никак не мог найти формат: просто углубляться в детали биографии или составлять какой-то справочник с перечислением произведений мне показалось скучным. Когда же погрузился в материал, решил, что это будет сборник забавных историй. Тем более, что каждого писателя или поэта, побывавшего в Крыму, не миновали какие-то из ряда вон выходящие ситуации, — поделился А.Меснянко, отметив, что его книга не страдает академизмом, не претендует на научность, а скорее, рассчитана на широкий круг читателей, с попыткой пробудить интерес к творчеству и личностям русских литераторов, смахнув с их устоявшихся образов порядком наскучившую забронзовелость вперемешку с нафталином.

Среди героев глав, помимо А.Пушкина, Лев Толстой, Антон Чехов, А.Ахматова, Максимилиан Волошин, а еще Максим Горький, Владимир Маяковский, Андрей Вознесенский и даже Эдуард Асадов...

Для затравки будущих читателей А.Меснянко тут же приоткрыл историю о том, как во время жизни в Ялте Чехов, неминуемо став местной достопримечательностью (оно и понятно, он приехал в Крым уже сложившимся и весьма популярным писателем), невольно собрал вокруг себя целый фан-клуб из разновозрастных представительниц прекрасного пола, многочисленные члены которого следовали за ним везде буквально по пятам.

— Этих женщин в Ялте называли «антоновками», а за глаза шутили, что вся эта процессия на набережной сильно напоминала косяк дельфинов, следующих за кораблем, — смеется А.Меснянко.

По его словам, изначальный тираж новой книги составил 1000 экземпляров, но поскольку книжку быстро раскупили, как раз сейчас обсуждается возможность повторного издания.

В Севастополе обе книги можно приобрести в книжном магазине на ул.Ленина, 74, он специализируется на краеведческой литературе. Есть они в других книжных магазинах, в небольших сувенирных лавках Музея героической обороны и освобождения Севастополя, а также в туристическом центре на Набережной Корнилова.

Обе книги можно также приобрести и на различных интернет-площадках, что делает ее доступной не только севастопольцам.