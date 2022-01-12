Мужчина избил подростка, приняв его за закладчика наркотиков

Севастопольская полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, умышленно причинившего вред здоровью несовершеннолетнего.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, в дежурную часть отделения полиции №1 «Северное» поступило сообщение из медицинского учреждения, в которое за помощью обратился 15-летний подросток. Кроме того, в полицию обратилась мама мальчика с заявлением о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который причинил ее сыну телесные повреждения.

В ходе проверки было установлено, что 8 января подросток шел из дома в районе «Золотого берега» на остановку общественного транспорта в Каче. Возле него остановился автомобиль, водитель которого попытался завести разговор, чтобы выяснить, что делает мальчик на данном участке местности и куда направляется. Подросток не стал разговаривать с незнакомцем, однако мужчина стал преследовать его.

В результате внезапно возникшей конфликтной ситуации незнакомец умышленно нанес несовершеннолетнему множественные удары в область головы и туловища, забрал его смартфон, сообщив при этом, что вернёт телефон матери либо полиции, после того как выяснит, чем занимался несовершеннолетний в районе его дома.

В отношении 45-летнего мужчины отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В настоящее время полицейскими устанавливается наличие камер видеонаблюдения по ходу следования подростка, проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего инцидента для окончательной квалификации противоправных действий подозреваемого.

К расследованию подключился Следственный комитет

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю, их заинтересовало сообщение в соцсетях о конфликте между 45-летним мужчиной и 15-летним подростком 8 января 2022 года в районе поселка Полюшко. Мужчина нанес мальчику множественные удары по голове и телу. Подросток обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь.

Публикации в социальных сетях объясняют агрессивное поведение мужчины тем, что он принял подростка за закладчика наркотиков: мальчик с непонятной целью обходил дачные дома.

По поручению руководства Главного следственного управления следователи следственного отдела по Нахимовскому району города Севастополя незамедлительно подключились к выяснению обстоятельств произошедшего.

В связи с общественным резонансом руководство следственного подразделения приняло решение ходатайствовать перед прокурором о передаче уголовного дела из органов МВД в производство следователей Главного следственного управления с целью проведения всестороннего и объективного расследования обстоятельств происшествия.