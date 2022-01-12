Инкерманские катера будут ходить только до Троицкой

Вместо отмененного маршрута «Графская пристань – Инкерман» организован новый — укороченный.

В связи с отменой с 1 января катерного маршрута «Город – Инкерман» и недовольством жителей, департамент транспорта Севастополя с 12 января организовал движение катеров на линии «Графская пристань – Троицкая».

«С 12 января 2022 года в расписание катеров на линии «Город – Северная» внесены изменения. Поскольку рейс «Город – Инкерман» временно закрыт, организовано движение по маршруту «Графская пристань – Троицкая», сообщила пресс-служба единого транспортного оператора — ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова».

До Инкермана и из него жителям предлагается добираться на автобусах №21, 92, 103, осуществляющим движение по дороге, на которой сейчас ведется строительство восьмого этапа трассы «Таврида». А в скором времени к разрытому Ялтинскому кольцу добавятся реконструкция развязки «Огурец» на 5-м км Балаклавского шоссе и ремонт моста через реку Черная в Инкермане.

Напомним, что с первых дней нового года катерное сообщение на линии «Графская пристань – Инкерман» было прекращено бессрочно. По версии дептранса, причина — аварийное состояние причала в Инкермане. Необдуманное решение вызвало массу нареканий и возмущения севастопольцев, проживающих в поселке Голландия, в районе Троицкой балки, ГРЭС, Инкермана, которые остались отрезанными от центра города. Люди требовали не просто вернуть маршрут «Графская пристань — Инкерман», но и увеличить количество рейсов одновременно с организацией дополнительных автобусных маршрутов в город по более короткому пути.