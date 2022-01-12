Эффективная защита прав граждан и интересов государства — приоритет в нашей ежедневной работе

Исполняющий обязанности прокурора города Севастополя Максим Жук рассказал о задачах ведомства накануне 300-летнего юбилея российской прокуратуры.

Сегодняшняя дата — 12 января имеет особое значение для тех, кто в Российской Федерации носит прокурорские погоны. С 1995 года, в соответствии с Указом Президента России, в этот день отмечается профессиональный праздник — День работника прокуратуры.

Нынешний год — юбилейный в истории ведомства. В 2022 году 12 января исполняется 300 лет со времени создания института российской прокуратуры – с момента, когда император Петр I впервые учредил при Правительствующем сенате пост Генерал-прокурора.

На сегодняшний день перед коллективом прокуратуры Севастополя стоят важные и сложные задачи. О том, насколько успешно справляется с ними надзорное ведомство города, накануне профессионального праздника мы беседовали с исполняющим обязанности прокурора города Севастополя Максимом Жуком.

— Прокуратура города — это коллектив высокопрофессиональных, ответственных и увлеченных своим делом юристов, сплоченный, работоспособный организм. Я уверен, что с поставленными перед нами задачами он справляется, — так ответил М.Жук на вопрос о первых впечатлениях о работе в Севастополе.

— О каких задачах вы говорите? Что сейчас является главным, первоочередным в работе?

— Эффективная защита прав граждан, способствование мерами прокурорского надзора реальному повышению качества жизни людей, развитию бизнеса, росту благосостояния города. Это приоритеты в нашей ежедневной работе. В первую очередь, уделяем внимание сиротам, детям, пожилым людям, ветеранам, инвалидам. Внимательно следим за полнотой соблюдения прав граждан в сфере медицинского обслуживания, социальной защиты, материнства и детства, образования, жилищно-коммунального хозяйства.

Более 23 тысяч обращений поступило в органы прокуратуры Севастополя в минувшем году. Их количество растет. Люди, с одной стороны, нуждаются в нашей защите, а с другой — доверяют нам. Прокурор воспринимается как последняя инстанция. Люди полагают, что прокурор разрешит практически любой вопрос, особенно там, где обращение в иные инстанции оказалось неэффективным. Мы обязаны соответствовать этим ожиданиям и оправдывать оказанное доверие.

Приведу несколько примеров результата работы за последние годы.

По актам прокурорского реагирования более 150 обучающихся на дому детей-инвалидов теперь ежемесячно получают денежную компенсацию, эквивалентную двухразовому питанию в школе. Более пяти тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольные образовательные учреждения, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет средств бюджета в дни посещения этих учреждений. С 2020 года все школьники города, которых более 50 тысяч человек, получают рабочие тетради в полном объеме за счет средств бюджета. С 1 сентября 2021 года 4,5 тысячи детей начальной школы, обучающихся во вторую смену, обеспечиваются горячим обедом.

— Какие вопросы в сфере защиты прав детей сейчас на повестке дня?

— Важнейший вопрос – соблюдение прав на лекарственное обеспечение. В Севастополе 158 детей-инвалидов с заболеванием «сахарный диабет 1 типа». Таким детям нужны системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Федеральное законодательство предписывает бесплатно предоставлять пациентам не только сами системы, но и расходные материалы к ним. Однако прокурорские проверки показали, что нормативными правовыми актами города возможность льготного обеспечения детей-инвалидов необходимыми для контроля сахара сканерами и датчиками не предусмотрена. В таких же расходных материалах нуждаются еще 20 взрослых пациентов с аналогичным диагнозом.

В связи с этим в конце 2021 года прокуратурой города внесено представление директору Департамента здравоохранения, в адрес губернатора направлена соответствующая информация.

После нашего вмешательства несколько детей уже получили необходимые изделия. Сейчас департамент здравоохранения принимает меры по внесению необходимых изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и получению дополнительного финансирования в размере более 21,5 млн рублей для закупки датчиков и сенсоров.

— В каких еще случаях приходилось отстаивать права граждан на получение медикаментов?

— В 2021 году в судебном порядке мы добились обеспечения несовершеннолетней девочки препаратом «Ривароксабан» и взыскания с департамента здравоохранения Севастополя расходов за самостоятельно приобретенный семьей препарат. Также удовлетворен иск заместителя прокурора города о возложении на департамент обязанности обеспечить инвалида 2-й группы жизненно необходимыми лекарственными препаратами для поддержания жизнедеятельности трансплантированного органа. Всего в 2020-2021 годах на основании судебных решений по искам прокуроров 10 инвалидов обеспечены жизненно важными лекарственными препаратами.

Принятыми прокуратурой мерами в сфере лекарственного обеспечения количество отсроченных рецептов на получение льготных лекарственных препаратов в Севастополе сократилось более чем в три раза.

— Пожилые люди — не менее уязвимая категория, чем дети.

— Здесь тоже нужен особо пристальный прокурорский надзор. Мы считаем своим долгом, делом чести, если хотите, обеспечивать безусловное соблюдение прав пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, на основании судебных решений по искам прокуратуры по вопросам установления фактов работы в тылу в годы Великой Отечественной войны (труженики тыла), насильственного вывоза в несовершеннолетнем возрасте с территории СССР на принудительные работы в Германию более чем 30 гражданам выданы удостоверения ветеранов Великой Отечественной войны.

В связи с изменениями федерального законодательства, в соответствии с которыми в 2021 году жители осажденного Севастополя приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, особое внимание уделено проверкам обоснованности отказа в предоставлении органами социальной защиты населения указанного статуса. По исковым заявлениям прокуратуры девяти ветеранам, которым ранее было отказано в присвоении статуса «Житель осажденного Севастополя», соответствующий статус уже присвоен.

Качество и уровень жизни, конечно, складываются из целого ряда аспектов. Но основополагающим я считаю соблюдение прав на своевременную и достойную оплату труда. Могу сказать, что в 2020-2021 годах мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате более чем на 30 предприятиях города на общую сумму свыше 90 млн рублей.

Так, в октябре минувшего года выплачена задолженность в размере более 4,6 млн рублей в обществе с ограниченной ответственностью «РГ ГРУПП». Предприятие осуществляет ремонт электронного и оптического оборудования, производит работы по укладке систем электроснабжения зданий и сооружений. Его работники пришли на личный прием руководства прокуратуры города. По результатам проверки прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. В итоге денежные средства выплачены в полном объеме, восстановлены трудовые права 48 работников предприятия, виновные лица оштрафованы.

После нашего вмешательства выплачивались миллионные долги по зарплате в ООО «РКК «Аквамарин», ООО «Мастер Строй Крым», ГУП «Городской автозаправочный комплекс» и на других предприятиях.

Работа продолжается. На данный момент на ряде предприятий также имеется задолженность. Большая ее часть — 11,5 млн рублей — сформировалась на пяти предприятиях Гагаринского района города Севастополя. Перед прокурорами поставлена задача использовать весь спектр предоставленных полномочий в целях ее погашения и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до инициирования уголовного преследования.

— Помимо зарплаты жизненно важным для любого человека является вопрос крыши над головой.

— В минувшем году прокуратурой защищены права льготных категории граждан на предоставление земельных участков для индивидуальной жилой застройки. Речь идет о многодетных семьях, реабилитированных лицах, ликвидаторах чрезвычайных ситуаций. Право этих людей на получение земли предусмотрено законом города Севастополя «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». Однако фактически участки выделены не были, меры по их формированию органами власти не принимались. Прокуратурой по данному факту предъявлено исковое заявление в суд. В ходе его рассмотрения Департаментом по имущественным и земельным отношениям Севастополя добровольно исполнены исковые требования прокуратуры о формировании и постановке на государственный кадастровый учет 150 земельных участков для их дальнейшего бесплатного предоставления гражданам льготных категорий.

За последние два года 26 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по искам прокуратуры обеспечены жилыми помещениями.

Постоянный надзор органов прокуратуры города обеспечен по вопросам соблюдения прав граждан — участников долевого строительства. На этом направлении основные усилия прокуроров сконцентрированы на создании эффективной системы взаимодействия с органами исполнительной власти, правоохранительными органами, принятии мер превентивного характера, выявлении нарушений на ранних стадиях и их своевременное устранение.

Впервые в городе реализованы мероприятия, направленные на систематизацию сведений о «проблемных» объектах. В 2020 году утвержден соответствующий реестр. Под пристальным вниманием прокуроров находится каждый многоквартирный дом вплоть до его ввода в эксплуатацию. В свою очередь, надзорное сопровождение позволяет дать полную и всестороннюю оценку действий всех лиц, участвующих в процессе строительства.

На заседаниях постоянно действующей в прокуратуре города рабочей группы по вопросам долевого строительства принимаются решения о реализации конкретных мероприятий в целях разрешения сложившейся ситуации в отношении каждого объекта. В 2020-2021 годах принятые совместно с Правительством города меры позволили обеспечить разрешение проблемных вопросов в отношении 10 многоквартирных домов и восстановить права более тысячи граждан.

— Какие еще направления надзора вы считаете наиболее актуальными?

— Социально значимыми были и остаются проблемы в жилищно-коммунальной сфере. По результатам проверок исполнения законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства за последние два года прокурорами выявлено более 700 нарушений федерального законодательства, по их материалам возбуждены 19 уголовных дел.

В частности, установлен факт неправомерного включения в Региональную программу капитального ремонта многоквартирного дома, не введенного в эксплуатацию, а также 39 многоквартирных домов, имеющих менее пяти квартир.

Прокуратурой заместителю Губернатора города Севастополя внесено представление, по результатам рассмотрения которого не введенный в эксплуатацию многоквартирный дом исключен из Региональной программы, по взносам на капитальный ремонт, начисленным собственникам помещений в данном многоквартирном доме, произведен перерасчет. Гражданам возвращено свыше 900 тысяч рублей.

Вопросы защиты бизнеса от незаконного препятствования их деятельности, излишнего административного давления, нарушения государственными и муниципальными заказчиками прав на оплату обязательств по исполненным государственным контрактам — эти направления работы я бы также отнес к приоритетным.

— Особенно с учетом ограничений, с которыми в течение последних двух лет столкнулись предприниматели в связи со сложившей санитарно-эпидемической обстановкой?

— Да, современные реалии потребовали от представителей бизнеса соблюдения повышенных мер санитарной безопасности, наложили отпечаток на режим работы – ради всеобщего благополучия. Прокуратура всегда стояла на страже законных интересов представителей предпринимательского сообщества. В 2021 года этому вопросу уделялось максимально пристальное внимание.

Прокуратурой города налажено тесное взаимодействие с региональным предпринимательским сообществом и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Севастополе.

Информация общероссийских и региональных общественных объединений предпринимателей используется при планировании проверок в отношении органов государственной власти и подведомственных им организаций, осуществляющих разрешительные полномочия.

В прокуратуре функционируют Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса и тематическая межведомственная рабочая группы.

Принятые прокуратурой города меры существенно снизили административную нагрузку на бизнес, защитили имущественные права предпринимателей. По мерам прокурорского реагирования неоднократно восстанавливались нарушенные права предпринимателей в сферах предоставления государственных услуг, осуществления разрешительных и конкурсных процедур.

Посредством института согласования плановых и внеплановых контрольных мероприятий прокуратурой города с 2018 года предотвращены более 1100 необоснованных проверок бизнеса со стороны контролирующих органов.

Приведу еще одну цифру: в Севастополе в результате принятых мер прокурорского реагирования с 2015 года перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным государственным контрактам на сумму более 1,4 млрд рублей.

— Возвращаясь к празднику, как готовились к нему, с каким настроением переворачиваете 300-летнюю страницу истории прокуратуры?

— Настроение оптимистичное. Есть нацеленность на дальнейшую работу с максимальной отдачей. Думаю, в этом коллектив со мной солидарен. Самое главное — есть настрой развиваться, совершенствоваться и добиваться лучших результатов.

Мы, безусловно, готовились к празднику. Провели встречи с работниками севастопольских предприятий, школьниками, студентами, в ходе которых рассказывали о нашей истории и полномочиях.

С участием команд прокуратуры города, военной прокуратуры Черноморского флота и органов следственного комитета проведен турнир по мини-футболу. Также состоялся турнир по настольному теннису среди работников прокуратуры, приуроченный к 300-летию прокуратуры.

По нашей инициативе скверу в районе ул.Новикова, возле здания прокуратуры Балаклавского района, присвоено имя «300-летия Прокуратуры России». На фасаде здания прокуратуры города по ул. Л. Павличенко установлена мемориальная доска прокурору Севастополя Александру Семеновичу Шнею. Он был прокурором города с сентября 1939 года и оставался им до своей гибели в июле 1942 года. Отказался эвакуироваться, предпочел защищать город от немецких захватчиков и погиб при обороне Севастополя на мысе Херсонес, поднимая людей в атаку.

Севастополь имеет какую-то особую духовную силу. Люди здесь отличаются патриотичностью, преданностью стране и своему делу. Это накладывает отпечаток на профессиональную деятельность. Я вижу, что работники прокуратуры города по своему внутреннему убеждению берегут и приумножают традиции ведомства. Я хочу поздравить всех сотрудников, ветеранов и пенсионеров прокуратуры с праздником, поблагодарить за их труд, пожелать им и их семьям крепкого здоровья и благополучия.