Антиутопия не про Севастополь

В декабрьском номере за 2021 год популярного литературного журнала «Новый мир» вышел в свет фрагмент романа писателя Георгия Панкратова «Севастополист».

В декабрьском номере за 2021 год популярного литературного журнала «Новый мир» вышел в свет фрагмент романа писателя Георгия Панкратова «Севастополист».

Жанр произведения — фантасмагория. Действие происходит в альтернативном городе Севастополе, который не имеет отношения к настоящему. Однако параллели с реальностью встречаются.

В литературном обзоре журнал «Новый мир» анонсирует фрагмент как художественную прозу, написанную в форме утопии или лирико-философского повествования. В романе изображается отдаленное будущее, в котором наступила комфортная безопасная жизнь, устроенная в соответствии с «вековыми надеждами и чаяниями» обычных людей. Казалось бы, живи и радуйся, но пятеро молодых героев романа чувствуют некое томящее зияние в этой «полноте жизни». Их мучает вопрос: что дальше?

Это история о мире далекого будущего, о грядущем Севастополе — единственном городе в мире, городе, где все смотрят в небо посреди бескрайнего моря. От прежних времен в нем остались отдельные понятия и странные имена людей — Фиолент, Феодосия, Евпатория, Керчь, Ялта. А еще — неразрешимая тайна — Башня, куда, согласно легенде, приглашают избранных, лучших, которые от туда не возвращаются...

Героям романа удается попасть внутрь Башни, именно там они пытаются найти ответы на свои вопросы о мире и счастье…

«Севастопольская газета» познакомилась с творчеством бывшего земляка и составила свое мнение об «альтернативном Севастополе». Это несколько сумбурное и эмоциональное произведение мы бы рекомендовали к прочтению тем, кто любит приключения, живет непринужденно и склонен очаровываться собственными иллюзиями.

Одновременно с этим в журнале «Дружба народов» вышла зарисовка Г.Панкратова «Молча слушаешь транзистор», посвященная детству, которое писатель провел в Севастополе.

Сейчас автор ищет издателя для публикации полной версии романа «Севастополист».

Георгий Панкратов — писатель, прозаик. Вырос и учился в Севастополе, сейчас живет в Москве. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Новый мир», «Знамя», «Юность», «Сибирские огни», «Урал», «Дистопия», «Опустошитель» и других. Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 2016 года (проза), победитель Германского международного конкурса русскоязычных авторов «Книга года» (2018). Сборник рассказов и повестей «Российское время» вошел в длинный список премии «Большая книга» (2020).