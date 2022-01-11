В преддверии похолодания приказано почистить дороги

К очередному похолоданию, обещанному синоптиками на 12 и 13 января, городские власти решили подготовится всерьез.

Соответствующее указание дано губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым 10 января в ходе аппаратного совещания.

Несмотря на заверения замгубернатора Алексея Парикина, что осадков не ожидается, глава города поручил быть готовыми и к дождю, и к снегу, а также к проведению противогололедных мероприятий.

— Но это не освобождает от того, чтобы убрать то, что насыпали в эпоху борьбы конца прошлого года, — уточнил губернатор. При этом он указал на неудовлетворительное состояние трассы и обочин на Северной стороне, в Инкермане, на Камышовском шоссе. Там дороги необходимо очистить от песка, причем, намного оперативнее, чем это делается сйчас.

Как уточнила «Севастопольской газете» синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Алексеева, очередное похолодание принесет северо-восточный ветер и заход холодного арктического фронта.

Понижение температуры до -3 градусов ожидается уже в среду, 12 января. Ночью 14 января обещают мороз до семи градусов! Похолодание будет сопровождаться северным штормовым порывистым ветром. Однако существенных осадков в Севастополе синоптики не прогнозируют, в отличие от Крыма, где местами ожидается дождь, с переходом в мокрый снег.

Похолодание продлится недолго. Уже днем 14 января в Севастополе вновь установится плюсовая температура (+3...+5 градусов).