Присутствие патрульно-постовой службы на городских улицах рекомендовано усилить

Наличие на центральных улицах Севастополя сотрудников патрульно-постовой службы полиции, даже в праздничные дни, оценено как недостаточное.

Наличие на центральных улицах Севастополя сотрудников патрульно-постовой службы полиции, даже в праздничные дни, оценено как недостаточное.

Такая информация была озвучена в ходе посленовогоднего аппаратного совещания в правительстве города 10 января.

— Мелкие акты вандализма на объектах благоустройства никуда не деваются — от бесконечного разрисовывания центральных улиц граффити до поломки МАФов, —констатировал губернатор Михаил Развожаев.

При этом глава города сослался на ежедневную статистику, собранную в горхозе. Коммунальщикам приходится проводить десятки мероприятия по восстановлению.

Он также считает, что без принятия соответствующих административных мер проблему не решить. При этом губернатор не исключил чей-то злой умысел в такого рода порче городского имущества.

Помочь в ситуации сможет система видеокамер в рамках программы «Безопасный город». Соответствующее оборудование, по словам директора департмента цифрового развития города Александры Осиповой, уже получено. Теперь предстоит ввести камеры в систему, запустить программу аналитики и начать с ней работать.

Заметим, что на том же совещании глава департамента общественной безопасности Михаил Савчин отчитался о работе в праздничные дни служб поддержания порядка. По его словам, в новогодние праздники за порядком на улицах следили 111 сотрудников полиции, 20 сотрудников Росгвардии и 15 членов народных дружин.

Еще одной силой поддержания порядка на улицах города он назвал казаков. Последние, в частности, осуществляли с 1 по 9 января охрану Вечного огня на площади Нахимова.