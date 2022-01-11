На ЮБК появились семь новых троп для туристов

Для любителей прогулок на природе открыты семь новых официальных маршрутов. Все они проложены по территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

Для любителей прогулок на природе открыты семь новых официальных маршрутов. Все они проложены по территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

На Южном берегу Крыма теперь станет больше официальных мест для терренкура. «По многочисленным просьбам туристов и с учетом ландшафтных и экологических особенностей территорий, открываем следующие тропы на территории государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной»: «К Сиготуру», «Иограф», «Курчатовская тропа», «К Бирюзовому озеру», «К сосне Палласа», «Бабу-Корыто», «Уч-Кош — Балан-Кая – Васильевка», — сообщили Туристическому порталу Республики Крым рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Перед посещением троп необходимо оформить пропуск. Местные — жители Крыма и Севастополя — получают его бесплатно на один год, а туристам с материка он обойдется в 150 рублей.

Чтобы получить разрешение, нужно зайти на сайт «Заповедного Крыма» (zapovedcrimea.ru), в правом верхнем углу выбрать интересующий заповедник и нажать кнопку «Оформить разрешение». Дальше действуйте по подсказкам.

На сайте «Заповедного Крыма» также можно ознакомиться с треком новых и старых маршрутов. К слову, отклоняться от проложенных троп нельзя.

«Когда погодные условия позволят, к перечню добавятся Ставрикайская тропа и сеть троп по плато Ай-Петри, но подробнее о них мы расскажем уже весной. А пока — желаем вам отличных прогулок и просим не оставлять за собой следов», — добавили в пресс-службе.

1. Тропа «К Сиготуру»

Маршрут проложен через вековой сосновый бор к роднику Сиготур и небольшому противопожарному пруду. Протяженность тропы 1,34 км, время в пути — два часа.

2. Тропа «Иограф»

Маршрут проложен по хребту Иограф и делит Ялтинский горный амфитеатр на две части — восточную и западную. Маршрут использовался с древнейших времен для связи ЮБК с предгорным Крымом. В конце 19 века тропу обустроили за счет ялтинского земства. В верхней части маршрута, внутри естественной карстовой пещеры расположен археологический памятник — средневековый христианский храм. Протяженность тропы 5,2 км, время в пути — четыре часа.

3. «Курчатовская тропа»

Маршрут был проложен в 1950-х годах советским физиком-ядерщиком Игорем Курчатовым. Путь ведет на вершину горы Ай-Никола. Тропа проходит через реликтовые рощи средиземноморского типа: здесь вам встретятся можжевельник высокий, земляничник мелкоплодный, а также земляничник Ены, возраст которого превышает 1300 лет. Со смотровых площадок открывается вид на Черное море и храм святого архистратига Михаила. Протяженность тропы 1,68 км, время в пути — два часа.

4. Тропа «К Бирюзовому озеру»

Маршрут ведет к расположенному на склонах Ай-Петри Бирюзовому озеру. Цвет воды в нем может меняться в зависимости от освещения и угла обзора. Иногда она выглядит как чистая бирюза, а иногда имеет зеленоватый оттенок.

На пруду сооружен бревенчатый мостик — это лучшее на тропе место для фотографии. Протяженность тропы 3,55 км, время в пути — два часа.

5. Тропа «К сосне Палласа»

Это короткий маршрут, который проложен к дереву-великану — сосне Палласа. Считается, что это самый крупный экземпляр сосны в Крыму. Протяженность тропы 210 м, время в пути — 30 минут.

6. Тропа «Бабу-Корыто»

Она ведет через горный сосновый лес к роднику Бабу-Корыто и небольшому пруду с рощей североамериканских секвойядендронов. К точке начала маршрута можно вернуться по долине горной реки. Протяженность тропы 3,5 км, время в пути — два часа.

7. Тропа «Уч-Кош — Балан-Кая – Васильевка»

Маршрут позволяет осмотреть ущелье Уч-Кош в границах Ялтинского заповедника. Во время прогулки можно увидеть скальный массив Балан-Кая и насладитесь ароматами горного леса — сосны крымской и можжевельника. Протяженность тропы 3,6 км, время в пути — два часа.