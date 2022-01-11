Молодой человек расправился с дорожной камерой

Полиция Севастополя задержала 20-летнего местного жителя, который умышленно повредил комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, установленный в районе дома №96 на улице Генерала Мельника.

Полиция Севастополя задержала 20-летнего местного жителя, который умышленно повредил комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, установленный в районе дома №96 на улице Генерала Мельника.

Стоимость поврежденного комплекса, установленного в районе въездной арки, составляет более миллиона рублей. Камера фиксирует нарушение скоростного режима.

Следственный отдел ОМВД России по Нахимовскому району расследует уголовное дело, возбужденное в отношении правонарушителя за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Свою вину молодой человек полностью признал. Видео его раскаяния в содеянном и призывам не совершать подобных ошибок опубликовано на сайте УМВД России по Севастополю.

На вопрос«Севастопольской газеты», каким образом молодой человек расправился с высоко установленным оборудованием, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Жанна Марголина уточнила, что он закидал камеру камнями.