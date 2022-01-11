Ялтинские погорельцы нуждаются в помощи

Организован единый централизованный пункт приема предметов первой необходимости для жителей, чье имущество пострадало во время пожара 10 января в Ялте на улице Киевская, 36.

Организован единый централизованный пункт приема предметов первой необходимости для жителей, чье имущество пострадало во время пожара 10 января в Ялте на улице Киевская, 36.

Погорельцы остро нуждаются в предметах первой необходимости, одежде, средствах личной гигиены, постельном белье, сообщили а администрации города Ялта.

Вещи принимаются в ялтинском Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на ул.Ломоносова, 27. Телефон для справок: +7 (3654) 39-79-10.

По данным МЧС Республики Крым, сообщение о пожаре на ул.Киевская поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20.46. Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По уточненной информации произошло возгорание кровли здания.

Газодымозащитной службой проведена разведка. Проведена эвакуация 27 человек (в том числе шести детей), спасен один человек. Информации о пострадавших не поступало.

Открытое горение ликвидировано в 23.53, в 3.10 пожар был полностью потушен. Всего в ликвидации пожара участвовали 137 человек и 36 единиц техники.

Общая площадь возгорания составила 800 кв.м, повреждено 25 квартир, в которых проживают 41 человек, из них 8 детей. В пункт временного размещения, размещенном в муниципальном пансионате, отселено восемь погорельцев.

Спасатели считают, что причиной возгорания стала аварийная работа электросети.