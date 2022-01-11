Два новых детских сада хотят открыть в январе

О фактической готовности детского сада на улице Шевченко 10 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил замгубернатора Игорь Михеев.

О фактической готовности детского сада на улице Шевченко 10 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил замгубернатора Игорь Михеев.

По его словам, сейчас родители оформляют документы на своих детей, и к концу недели планируется его официальное открытие. На сегодня подано 33 заявления, переводятся из других детских садов примерно 130 человек.

На этот доклад губернатор предложил не ждать оформления полного комплекта документов и уже с 12 января начать прием детей.

Что качается детского сада на ул.Хрусталева на 260 человек, то пока там идет оформление разрешений Роспотребнадзора и получение всех документов, связанных с забором воды. По словам И.Михеева, все процедуры планируется завершить к концу января.

Такой ответ не устроил губернатора. Он осведомился у главного санитарного врача Анны Мелюх о возможности ускорить процесс.

Она была не готова ответить, взяты ли соответствующие анализы. Поэтому губернатор распорядился сделать это незамедлительно, с тем, что бы садик заработал уже на следующей неделе.

— Я уверен, что за неделю все это можно сделать. На следующей неделе садик надо открыть, — поторопил коллег М.Развожаев, добавив, что в случае необходимости подключит к решению вопроса главу Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым в городе Севастополе Романа Проскурнина.

Одновременно было дано указание уведомить родителей и поторопить их с оформлением справок.

На это И.Михеев заявил, что уже теперь фиксируется перебор кандидатов, но помещения позволяют предусмотреть некоторый резерв.