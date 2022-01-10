Второй раз попались пьяными за рулем

В Севастополе полицейские привлекают к уголовной ответственности двух местных жителей за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В Севастополе полицейские привлекают к уголовной ответственности двух местных жителей за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Во время мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Севастополя выявили 28-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которые в состоянии опьянения управляли первый — мопедом, вторая — автомобилем.

Правонарушители ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду и судом были лишены права управления сроком на полтора года каждый.

Органами дознания полиции в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

Транспортные средства подозреваемых задержаны и помещены на специализированную стоянку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.