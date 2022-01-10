Судьбу античной усадьбы в Стрелецкой бухте активисты обсудили за «круглым столом»

Активисты просят правительство города Севастополя обратить внимание на территорию античной усадьбы 101а и хотят создать там современный археологический эко-парк.

Активисты просят правительство города Севастополя обратить внимание на территорию античной усадьбы 101а и хотят создать там современный археологический эко-парк.

Общественная организация «Севпарки» 5 января провела «круглый стол» на тему «Стрелецкая бухта и усадьба 101а хоры Херсонеса». На встрече обсуждалось, как с помощью современного искусства вернуть античную усадьбу в городское пространство, сохранив при этом исторические и природные особенности объекта.

Участники рассказали о недостатках и достоинствах территории античной усадьбы, а также потенциальных способах возвращения места в городскую среду.

Представитель сообщества, биолог Вадим Цилинский провел презентацию о природе Стрелецкой бухты и бёрдвотчинге (наблюдение за птицами) в целом.

О текущем состоянии территории собравшимся рассказала Юлия Васильева, отметив негативные практики, применяемые на объекте культурного наследия, такие как парковка автомобилей, разведение костров. Она также представила доклад о ленд-арте и его возможностях в контексте развития усадьбы.

Историк Алексей Тихонов прочитал доклад «Хора. Граница между варварством и цивилизацией. Античный полис и современный город».

По окончании встречи общественники выехали на место, где непосредственно смогли осмотреть территорию, о которой говорили.

По словам организаторов, в результате «круглого стола» наметилось понимание будущего археологического сквера, который будет сочетать в себе не только историческую достопримечательность и городскую прогулочную зону, но и территорию взаимодействия и изучения природной сферы.

— Мы будем пытаться донести до городских властей необходимость обратить внимание на этот объект: произвести кадастровые работы, выделить средства на проектирование и дальнейшее благоустройство, — сообщил «Севастопольской газете» активист Севпарков Вячеслав Прокопенко.