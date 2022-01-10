Список квартирных очередников за год вырос на 22 строки

Правительство Севастополя опубликовало обновленный список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города. На 1 января 2022 года в нем 4976 человек.

Правительство Севастополя опубликовало обновленный список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города. На 1 января 2022 года в нем 4976 человек.

Возглавляет список всё тот же Николай Петрович М., вставший на квартирный учет еще в мае 1974 года.

За 2021 год в список было внесено 99 человек: многодетные, малоимущие, инвалиды, участники и ветераны боевых действий, переселенцы из районов Крайнего Севера, чернобыльцы и педагоги.

Для справки: на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Севастополя по состоянию на 01.01.2021 состояло 4954 человека. Выходит, что за год 77 из них получили жилье или просто выбыли из очереди.