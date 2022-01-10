Севастополь вошел в пилотный проект по электротранспорту

Правительство РФ в конце декабря 2021 года утвердило перечень территорий и дорог для проведения пилотного эксперимента по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Правительство РФ в конце декабря 2021 года утвердило перечень территорий и дорог для проведения пилотного эксперимента по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Участниками проекта станут 16 территорий и одна автомагистраль. Проект планируют реализовать до 2024 года, сообщает пресс-служба Правительства России.

В первую очередь, в 2022 году, будут осуществляться проекты по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в Татарстане. Также для проведения пилота выбрана федеральная трасса М-4 «Дон».

На втором этапе, в 2023 году, зарядные станции для электротранспорта планируется построить во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в Москве и Санкт-Петербурге.

При отборе территорий учитывалось в том числе их месторасположение вдоль наиболее загруженной автомагистрали М-4 «Дон» и строящейся трассы Москва – Казань.

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством «дорожной картой» по развитию производства и использования электротранспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств в России достигнет 10%, будет запущено не менее 72 тысяч зарядных станций.