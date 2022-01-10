Прошлогодний снег разрушил пляж «Ушакова Балка»

Ненастье в виде снега, ветра и шторма, бушевавшее за неделю до Нового года, фактически разрушило деревянные навесы на пляже на Корабельной стороне Севастополя, содержать который обязано предприятие из далекой Балаклавы.

Ненастье в виде снега, ветра и шторма, бушевавшее за неделю до Нового года, фактически разрушило деревянные навесы на пляже на Корабельной стороне Севастополя, содержать который обязано предприятие из далекой Балаклавы.

Неприглядная картина ожидала горожан, пришедших на прогулку к морю на пляж «Ушакова балка» в новогодние праздники. Его территория напоминала кадры из фильмов-катастроф. Излюбленное место отдыха превратилось в свалку строительного мусора. Пляжные навесы, закрепленные на деревянных конструкциях, не выдержали тяжести прошлогоднего снега и рухнули, а волны и ветер завершили разрушительную работу.

Возмущение бездействием властей и непосредственно оператора пляжа — ООО «Управляющая компания Балаклавского района» вылилось в посты в соцсетях. «Полная бесхозяйственность! Больше двух недель прошло после стихии, никто даже не удосужился проверить, в каком состоянии находится подведомственная территория»... «По всей видимости, к летнему купальному сезону горе-хозяева объявятся, наведут порядок, а пока пусть все «огнем горит», — пишут горожане.

«Севастопольская газета» связалась с оператором пляжа и попросила прокомментировать ситуацию. Оказалось, что там не в курсе произошедшего! Представитель компании сообщил, что пляж находится в Нахимовском районе, а они — в Балаклавском. Никаких сигналов о разрушениях к ним не поступало. Но обслуживание пляжа является их прямой обязанностью, и поэтому в ближайшее время работники выедут на место, чтобы ознакомиться с масштабами разрушений. При этом назвать свое имя и должность ответственное лицо отказалось.

Справка

Пляж «Ушакова балка» расположен на южном берегу Севастопольской бухты на Корабельной стороне на берегу одноименного парка-памятника природы местного значения. Балка и пляж получили свое название в честь знаменитого флотоводца и командующего Черноморским флотом Федора Ушакова, по приказу которого здесь и был разбит парк для отдыха жителей Корабельной стороны.