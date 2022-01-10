При столкновении троллейбуса и автобуса травмированы дети

Прокуратурой Севастополя организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и троллейбуса в районе 5 км Балаклавского шоссе, в котором пострадали трое несовершеннолетних.

Прокуратурой Севастополя организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и троллейбуса в районе 5 км Балаклавского шоссе, в котором пострадали трое несовершеннолетних.

Дети находились в автобусе, следовавшем в дневное время 10 января по маршруту №94. После ДТП их доставли в медицинское учреждение с ушибами и растяжениями для осмотра, в настоящее время не госпитализированы.

Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок в деятельности перевозчика.