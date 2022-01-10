Поручено готовиться к омикрону и дельтакрону

Случаи инфицирования новыми штаммами covid-19 — омикроном и дельтакроном — в Севастополе пока не зарегистрированы, такую информацию 10 января на аппаратном совещании в правительстве города подтвердили главный санитарный врач Анна Мелюх и директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Случаи инфицирования новыми штаммами covid-19 — омикроном и дельтакроном — в Севастополе пока не зарегистрированы, такую информацию 10 января на аппаратном совещании в правительстве города подтвердили главный санитарный врач Анна Мелюх и директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По прогнозам, распространение новых штаммов в стране ожидают через две-три недели.

— Через две-три недели они будут в нашей стране, и с каким-то лагом, возможно в Севастополе. Поэтому у нас готовность должна быть, — заявил М.Развожаев, поручив обеспечить готовность имеющегося коечного больничного фонда.

Январскую эпидобстановку в городе заместитель губернатора Александр Кулагин назвал нижней стабилизацией. По его словам, все отчетные эпидпараметры уже две недели находятся на одном уровне, с тенденцией роста коэффициента распространения (1,04 против 0,68, в последнюю неделю декабря) и суточным темпом прироста.

— Свободный коечный фонд составляет 23%. Развернуто 602 койки, занято 462, свободны 140 коек, — доложил А.Кулагин, отметив снижение случаев внебольничной пневмонии почти в два раза, что сам замгубернатора связывает с выходными днями.

Он также сказал, что в отделении интенсивной терапии по состоянию на утро 10 января находятся 47 человек, двое — на ИВЛ.

По словам главного санитарного врача Севастополя Анны Мелюх, за первую неделю января зарегистрировано 450 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, что на 50% выше, чем за последнюю неделю 2021 года. Больше всего заболевших в возрасте 30-49 лет и 65+.

В пансионате «Изумруде сейчас проходят реабилитацию 17 человек, а планом на год предусмотрено 600. Пансионат приказано готовить в качестве резервной базы на случай борьбы с новыми штаммами.

По состоянию на утро 10 января в Севастополе зафиксировано 65 новых случаев заражения, пятеро человек в возрасте от 75 до 90 лет умерли.

Всего с начала пандемии в городе заболели 53 293 человека, выздоровели 50 532, умерли 1 873.

Что такое штамм омикрон

В конце ноября 2021 года в ЮАР была обнаружена новая разновидность (штамм) коронавируса, получившая название омикрон. Скорость распространения данного штамма является очень высокой.

Омикрон содержит большое количество мутаций по сравнению с известными штаммами коронавируса. Часть этих мутаций сосредоточена в спайк-белке, отвечающем за способность вируса проникать в клетки организма. Мутации влияют также на область, в которой происходит деятельность большинства антител в организме человека, целью которых является нейтрализация коронавируса.

Значение этих генетических мутаций состоит в повышении заразности вируса, и существует опасение о снижении эффективности иммунной защиты, существующей в организме вследствие вакцинации или выздоровления от коронавируса.

Что такое дельтакрон

Еще более новый вариант коронавируса — мутацию, которая является гибридом уже известных штаммов дельта и омикрон, назвали дельтакроном. Выявили ее на Кипре в начале 2022 года.

Кипрские вирусологи говорят, что пока трудно делать прогнозы, способен ли дельтакрон вытеснить штаммы дельта и омикрон.