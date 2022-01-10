Отпевание Леонида Шувалова пройдет 12 января

Проститься с основателем галереи современного искусства «Зеленая пирамида» можно будет в Свято-Владимирском соборе Херсонеса.

Проститься с основателем галереи современного искусства «Зеленая пирамида» можно будет в Свято-Владимирском соборе Херсонеса.

Отпевание пройдет в среду, 12 января, в 13.00.

Л.Шувалов — это целая эпоха культурной жизни Севастополя. Его галерея многие годы являлась организатором музыкальных вечеров и встреч с известными деятелями литературы и искусства, художественных выставок, мастер-классов для детей. На лужайке «Зеленой пирамиды» проводились концерты, фестивали театра, кино и джаза, ставились спектакли.