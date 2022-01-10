Недоделанную «Ракушку» сдали для галочки

Несмотря на августовские обещания сдать летнюю эстраду на Приморском бульваре в сентябре, это долгожданное и оттого знаменательное событие случилось только 30 декабря. Да и то, не полностью, а, судя по всему, исключительно для отчета и общего успокоения горожан.

Несмотря на августовские обещания сдать летнюю эстраду на Приморском бульваре в сентябре, это долгожданное и оттого знаменательное событие случилось только 30 декабря. Да и то, не полностью, а, судя по всему, исключительно для отчета и общего успокоения горожан.

Махровый долгострой

Деньги, как известно, на эту печально известную реконструкцию потрачены немалые: сначала построили, потом разобрали построенное и принялись восстанавливать уничтоженное прежде. В ходе всех этих переделок севастопольцы уже перестали считать затраченные миллионы, а журналисты — выслушивать объяснения причин, почему несложный с виду объект превратился в махровый долгострой.

И вот 30 декабря «Ракушку» открыли, для убедительности запустив повальсировать перед сценой три танцевальные пары, а на саму сцену — музыкантов городского эстрадно-духового оркестра.

Но под звуки «Севастопольского вальса» горожане не потеряли бдительность и смогли увидеть многочисленные строительные недоделки и неудовлетворительное качество работ.

Полуфабрикат

Люди пожимали плечами, глядя на стыдливо прикнопленную черную тряпку на авансцене, неотделанные бетонные ступени при подъеме на нее, неровную декоративную кирпичную кладку на входе во внутренние помещения, застоявшуюся воду, вперемешку со строительным мусором и жухлыми листьями внутри неработающей ливневки...

— Так это же полуфабрикат! — не удержались от возмущения пользователи соцсети, которые ждали совсем иного, а не кургузых скамеек с подлокотниками, покрытых серым мрамором парапетов (ну не наш это материал, не севастопольский), не подсыпанных камнями оснований деревьев, не гипсокартонных откосов и уж точно не грязно-желтого пенопластового задника сцены-купола.

Доделать до конца месяца!

Судя по всему, о негодовании и неприятии сделанного стало известно и губернатору Михаилу Развожаеву. На аппаратном совещании 10 января он обратился к главе культурного департамента Ирине Романец с вопросом, а читала ли она, что сцена сделана как-то не так.

Далее он поручил ей объяснить людям, что оборудование еще не смонтировано, что весь год строители «мужественно занимались благоустройством и зрительным залом, и он как раз был выполнен к Новому году. А первая часть, то, что касается самой эстрады, была завершена гораздо раньше, просто стояла все это время».

— Надо вернуться ко всему в комплексе и посмотреть, какие есть нюансы. Надо народу объяснить, как это все будет работать, разобраться с оборудованием — на крупную сумму же оборудование же закуплено, как система охраны организована, — предложил глава города, заодно поручив подумать над тем, чтобы эстрада могла работать хотя бы час по вечерам, поскольку народные гулянья на Приморском бульваре проходят именно в это время суток.

— Строители должны доделать все: убрать оставшийся хлам, который там временно хранится. Все эти моменты до конца месяца довести до ума, — распорядился М.Развожаев.

Вандализм под родительским присмотром

А пока на объекте выставлена охрана. На вопрос о том, что объект вроде бы открыт и свободен для посещения, представитель охранной фирмы Ирина, пожимает плечами и говорит, что бережет сцену от посягательств детей и их родителей. Они, мол, за время праздников едва все не сломали и не отколупали.

— Мы такого вандализма не ожидали! Здесь пока ничего не работает, но под присмотром родителей дети и в розетки лезли, и за шнуры дергали. Даже двери пытались открыть, — посетовала охранница.

Она же рассказала, что обшивка купола выполнена из специального пенопласта, который применяется в студиях звукозаписи. Правда, зачем он здесь, ответить не смогла. Среди сделанного перечислила сцену, плиточное покрытие, купол, скамейки, которых сейчас 73 и примерно столько же еще не выставлены, фонари и парапеты, а также плиточное покрытие за парапетами, где установлены шахматные столы.

Хотели, как лучше

А территория за «Ракушкой» еще, что называется, «конь не валялся», там стройка в самом ее черновом виде.

Дело в том, что закупленное звуковое оборудование после переделки первоначального проекта не вписывается в общую концепцию. Бетонный амфитеатр и аппаратная должны были коррелировать между собой, однако после возвращения к плоскостному варианту такой объем и качество аппаратуры оказались откровенно ненужными.

Напомним, что изначально на «Ракушке» предполагали выступления чуть ли не звезд мировой эстрады. Теперь же уровень снижен до творческих коллективов города. Отсюда и проблемы самой сцены, которая при условии ее проектной закрытости и уязвимости никак не предполагала свободный вход всех любопытствующих.

От первоначального проекта реализованными оказались только благоустроенные гримерки.

Это не севастопольское!

О том, что отреставрированная «Ракушка» потеряла характерные севастопольские черты, сегодня говорят многие.

Многие недоумевают, почему за такие деньги нельзя нанять грамотных реставраторов, которые бы сделали все это качественно и со знанием дела? Почему нельзя заказать качественный проект, который не надо будет многократно переделывать, а затем выбрать одного подрядчика, а не менять их четыре-пять раз, остановившись на том, кому дух города глубоко не понятен?

Потому и делается для галочки и выглядит не по-севастопольски.