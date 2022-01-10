Крым и Севастополь дополнительно получат 30 тысяч кубометров воды в сутки

В результате реализации мероприятий комплексного плана надежного водоснабжения двух субъектов Крымского полуострова Симферополь и Севастополь получат дополнительно в 2022–2023 годах почти 30 тысяч кубометров воды в сутки.

В результате реализации мероприятий комплексного плана надежного водоснабжения двух субъектов Крымского полуострова Симферополь и Севастополь получат дополнительно в 2022–2023 годах почти 30 тысяч кубометров воды в сутки.

Такие данные приведены в презентации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, опубликованной 10 января на его странице в «Инстаграме».

«В 2022–2023 годах дополнительно будет обеспечено плюс 29,9 тысяч кубических метров в сутки», — цитирует документ ТАСС. Уточняется, что Симферополь будет ежедневно получать 26,8 тысяч кубометров воды, Севастополь — 3,1 тысяч.

Помимо этого, после ввода в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора, где сейчас идет обвязка скважин, Симферополь получит в текущем году дополнительно 59 тысяч кубических метров воды в сутки.

Из-за засухи последних лет водохранилища Крыма обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов полуострова получал воду по графику. Полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле 2021 годя в Крыму прошли сильные ливни.