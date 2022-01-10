Коммунальные тарифы поднимут со второго полугодия

В первом полугодии наступившего 2022 года почти не изменится сумма, которую севастопольцы платят за коммунальные услуги. Вырастет только плата за капремонт. Повышение тарифов обещано во втором полугодии.

В первом полугодии наступившего 2022 года почти не изменится сумма, которую севастопольцы платят за коммунальные услуги. Вырастет только плата за капремонт. Повышение тарифов обещано во втором полугодии.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год — с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. Но в 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%.

В 2020 году оплата за коммунальные услуги не повышалась вообще, что бы не усугублять и без того экономические проблемы населения, вызванные пандемией коронавируса. С прошлого года опять вернулись к системе, когда тарифы растут с середины лета.

Почти выше всех

В конце каждого года правительство утверждает средний индекс предельного повышения цены на коммунальные услуги для каждого субъекта страны. Предельные индексы предполагают запрет на корректировку тарифов в течение минимум трех лет, при этом региональные власти могут скорректировать значения только в меньшую сторону. В 2022 году увеличение пройдет по всей стране и составит от 2,9 до 6,5% в зависимости от региона.

Самые высокие предельные индексы роста тарифов на коммунальные услуги который год подряд оказываются в Чечне (6,5), Санкт-Петербурге (6,3), в Крыму, Севастополе и Татарстане (6,2). Самый низкий индекс установлен для Свердловской области (2,9) и Республики Марий Эл (3,2).

Как правило, тарифы повышаются ровно на тот процент, который предусмотрен федеральным постановлением. Индексы ограничивают повышение платы на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, обращение с ТКО. Но расходы на капитальный ремонт и прочие услуги этими индексами не ограничиваются.

Пока вырос только один показатель

Фактически с 1 января 2022 года увеличится только минимальный размер взноса на капремонт. Он станет равен 9,65 руб/кв.м. В 2021 году за будущий капремонт нужно было платить 7,92 рубля за квадратный метр квартиры. Рост значительный — почти 22%.

Тариф на холодное водоснабжение и на водоотведение сохранятся на уровне 2021 года — 40,78 руб/куб.м и 28,80 руб/куб.м соответственно.

На отопление тариф сохранится 2492,55 руб/Гкал.

На газ продолжат действовать тарифы, утвержденные 18 октября 2021 года, когда отменили дифференциацию по годовому объему потребления. На снабжение природным газом установлен тариф 5,373 руб/куб.м.

На услуги по обращению с ТКО (вывоз мусора) — 385,94 руб/куб.м.

Летом будет дороже

Рост коммунальных тарифов в полной мере можно будет ощутить со второго полугодия. Уже известно, что вырастут цены на воду, отопление, электроэнергию, вывоз мусора. А вот о тарифе на газ с 1 июля 2022 года пока информации нет.

В втором полугодии тариф на холодное водоснабжение вырастет почти на 8% — до 44,03 руб/куб.м, а на водоотведение останется прежним — 28,8 руб/куб.м.

На электроснабжение по одноставочным тарифам — при месячном объеме потребления до 150 кВт•час (включительно) — 3,79 руб/кВт•час; при месячном объеме от 150 до 600 кВт•час (включительно) — 4,46 руб/кВт•час, при месячном объеме свыше 600 кВт•час — 7,39 руб/кВт•час.

Тариф на отопление вырастет почти на 4% — до 2589,75 руб/Гкал.

Самое большое повышение (кроме роста платы за капремонт) ждет севастопольцев на вывоз мусора. Услуга по обращению с ТКО (это и есть вывоз мусора) станет на 19% дороже — 460,46 руб/куб.м.

Про квартплату ничего не известно

Отметим, что в коммунальные платежи входит и оплата за содержание жилого помещения с внутридомовыми сетями, по старинке именуемая квартплатой. Ее величина зависит от вида дома — этажности и уровня его благоустройства. Документа об изменении этих тарифов с декабря 2020 года на сайте правительства не публиковалось. Будем считать, что пока эти тарифы остались неизменными.