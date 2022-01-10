Госавтоинспекция разъяснила, когда и для чего теперь проходят техосмотр

С 30 декабря 2021 года в России вступили в силу изменения в Федеральные законы, регламентирующие прохождение технического осмотра и государственную регистрацию транспортных средств.

С 30 декабря 2021 года в России вступили в силу изменения в Федеральные законы, регламентирующие прохождение технического осмотра и государственную регистрацию транспортных средств.

Теперь при обращении граждан в регистрационные подразделения Госавтоинспекции МВД России по вопросу смены собственника транспортного средства старше 4 лет (год изготовления — до 2018 года включительно), либо внесении изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо наличие действующей диагностической карты. В случае отсутствия информации о прохождении технического осмотра, в проведение регистрационного действия владельцу будет отказано.

Данное требование не распространяется на прицепы к легковым автомобилям, принадлежащие физическим лицам. В отношении иных категорий транспортных средств, требования по прохождению технического осмотра не изменились.

При проведении иных регистрационных действий, в том числе прекращении регистрации транспортного средства, замене государственных регистрационных знаков, смене места жительства или фамилии, получении документов взамен утраченных, наличие диагностической карты не требуется.

Предъявление сотруднику регистрационного подразделения диагностической карты в распечатанном виде не требуется, сотрудник проверит наличие технического осмотра с использованием информационных систем.

Проверить информацию о наличии действующей диагностической карты можно на сайте ГИБДД по адресу: https://гибдд.рф/check/auto.

Стоимость техосмотра не дороже лимита

В Севастополе на 2022 год установлены следующие предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств:

— легковые автомобили (имеющие помимо места водителя не более восьми мест для сидения) — 559 руб.;

— автобусы (более 8 мест для сидения, массой до 5 т и свыше 5 т) — 1100 руб. и 1342 руб.;

— мотоциклы — 186 руб.;

— грузовики (до 3,5 т, до 12 т, свыше 12 т) — 596 руб., 1174 руб., 1267 руб.