Ремонт «Родины» пока еще только в планах

Ремонт старейшего кинотеатра Севастополя планируется, но не за счет ФЦП.

Ремонт старейшего кинотеатра Севастополя планируется, но не за счет ФЦП.

Реставрация старейшего кинотеатра Севастополя предусмотрена проектом создания яхтенной марины в Балаклаве, однако проводить ее будут не за счет федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, а на средства из других источников, сообщили ТАСС в правительстве города.

Построенный в начале ХХ века кинотеатр на набережной Балаклавской бухты находится в заброшенном состоянии, власти неоднократно заявляли о намерениях его отреставрировать. Проект подготовлен, однако сроки начала работ несколько раз сдвигались, в том числе из-за отсутствия финансирования.

«В основу концепции проекта [создания яхтенной марины и развития прилегающих территорий] заложен принцип сохранения объектов культурного наследия и воссоздания планировочной структуры исторической части застройки бухты, создание новых объектов современной архитектуры, не противоречащих исторической. В рамках реализации приоритетного проекта «Развитие Балаклавы» планируется восстановление объектов культурного наследия и исторических памятников, расположенных в границах проекта, в том числе кинотеатра «Родина», за счет иных источников финансирования (создание самой марины ведется в рамках ФЦП — прим. ТАСС)», — сказала представитель правительства.

Она уточнила, что также планируется реконструкция административного здания на Таврической набережной, там разместится администрация марины. Участок морского пункта пропуска через государственную границу РФ разместится в здании объекта культурного наследия «Водолечебница имени К. С. Гинали», которое предварительно будет отреставрировано.

О проекте марины

Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется реализовать до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО «Стройгазмонтаж». Стоимость работ оценивается в 9,4 млрд рублей, срок выполнения — 48 месяцев. Подрядчиком назначено ПАО «Мостотрест», которое участвовало в строительстве Крымского моста.