Мина на Яшмовом пляже — учебная

Боеприпас, обнаруженный на пляже в районе мыса Фиолент в Севастополе, является учебным и не взрывоопасен, сообщили в МЧС.

Боеприпас, обнаруженный на пляже в районе мыса Фиолент в Севастополе, является учебным и не взрывоопасен, сообщили в МЧС.

В связи с публикациями в интернете недостоверной информации о находке в районе пляжа «Яшмовый» взрывоопасного предмета Главное управление МЧС России по Севастополю сообщает следующее. Обнаруженный предмет обследован специалистами и идентифицирован как учебная гальваноударная мина образца 1939 года (М-39). Находка не взрывоопасна, заряда взрывчатого вещества внутри корпуса нет.

В настоящее время уполномоченными органами принимается решение о вывозе находки с пляжа.

Вместе с тем, специалисты напоминают: никогда не пытайтесь самостоятельно обследовать, а тем более перемещать подозрительные предметы в воде или на суше. Случаи, когда они оказываются учебными, редки. В основном в севастопольском регионе силам Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю приходится иметь дело с боевыми единицами. Установить, является ли такой предмет по-настоящему опасным, а также производить какие-либо манипуляции с ним могут только специалисты!

Если вы заметили металлический предмет, который внешне напоминает взрывоопасный, незамедлительно сообщите по номеру «101»!