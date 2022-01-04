Улицам присвоили имена героев нашего времени

В канун Нового года две новые улицы Севастополя назвали именами людей, погибших при исполнении служебного долга.

В канун Нового года две новые улицы Севастополя назвали именами людей, погибших при исполнении служебного долга.

Решение принято 29 декабря на заседании правительства города.

В честь медицинской сестры городской больницы №9 Пелагеи Анатольевны Мазуровой назвали улицу на территории строящегося в настоящее время медицинского кластера в районе хутора Пятницкого. Напомним, что П.Мазурова погибла, заразившись новой коронавирусной инфекцией, работая в «красной зоне» больницы и спасая жизни людей.

Сама П.Мазурова проработала в балаклавской больнице №9 около 40 лет, умерла в возрасте 65 лет, посмертно она была удостоена первой медали им.Даши Севастопольской.

Улице, расположенной в районе Сапун-горы, тем же постановлением правительства присвоено имя Героя России Сергея Бордова.

В 2017 году военнослужащий С.Бордов погиб при выполнении воинского долга на территории Сирии.