Проезд и штрафы в электричках подорожали

Южная пригородная пассажирская компания — оператор пригородных поездов на территории Крымского полуострова информирует пассажиров, что с 1 января 2022 года изменен тариф на пригородные железнодорожные перевозки.

Южная пригородная пассажирская компания — оператор пригородных поездов на территории Крымского полуострова информирует пассажиров, что с 1 января 2022 года изменен тариф на пригородные железнодорожные перевозки.

На территории Республики Крым пассажиро-километр остался на уровне 2021 года — 1,62 руб. А территории Севастополя — подорожал до 1,68 руб. Также на территории Краснодарского Края за одну десятикилометровую зону придется платить 41,0 рубль.

В связи с изменением тарифа на проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения увеличивается и размер штрафа за безбилетный проезд. «Зайцев» будут штрафовать:

— на территории Республики Крым — на 810 руб.;

— на территории города Севастополя — на 840 руб.;

— на территории Краснодарского Края — на 2050 руб.