Полноводные реки полуострова наполняют водохранилища

В декабре в Крыму осадков в виде дождя и снега выпало больше нормы.

В декабре в Крыму осадков в виде дождя и снега выпало больше нормы.

По данным Крымского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в декабре на территории большинства речных бассейнов полуострова выпали существенные осадки — в 1,7-2,7 раз больше нормы. На реках Альма, Черная, Салгир, Демерджи за 25 дней первого месяца зимы — 43,8-132 мм осадков, что составило 120-180% нормы; на реках Дерекойка, Су-Индол, Кучук-Карасу, Кача 81-133 мм или 139-171% нормы, а в бассейнах остальных рек — 90,3-149 мм, что в 1,7-2,7 раз больше нормы.

В Крымских горах осадки также были значительными. В виде дождя, мокрого снега и снега в районе метеостанции Ай-Петри выпало 192,6 мм (111% нормы), на Ангарском перевале — 133,6 мм (120% нормы).

В третьей декаде декабря в горах образовался снежный покров. По сведениям пентадной снегосъемки 25 декабря средняя высота снега в районе метеостанции на Ай-Петри составила 64 см (305 % нормы), запас воды в снеге 83 мм (130% нормы). А в районе метеостанции на Ангарском перевале снега выпало немного — 15 мм (60% нормы).

Благоприятно сложившаяся синоптическая ситуация способствовала улучшению гидрологической обстановки в бассейнах рек юго-западного предгорья и ЮБК, водность которых в декабре была выше ноябрьской. В конце третьей декады на селевых реках Ускут, Таракташ, Отуз, приток Кизилташский, после длительного пересыхания, возобновился незначительный сток.

Приток воды в водохранилища за 25 дней декабря в млн куб.м составил: Белогорское — 5,141, Симферопольское — 1,382, Счастливое — 2,592, Чернореченское — 9,44.

Происходило заполнение водой большинства водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный запас воды в которых 27 декабря составил 126,77 млн куб.м, что на 20,78 млн куб.м больше, чем месяц назад.