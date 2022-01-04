Определены объекты под снос в Балаклаве

Распоряжением правительства Севастополя обозначены земельные участки и строения на них, которые будут изыматься для государственных нужд города в рамках создания яхтенной марины в Балаклаве.

Распоряжением правительства Севастополя обозначены земельные участки и строения на них, которые будут изыматься для государственных нужд города в рамках создания яхтенной марины в Балаклаве.

В документе, принятом 29 декабря 2021 года, говорится, что в 10-дневный срок владельцев земельных участков и недвижимости должны предупредить об изъятии и подготовить соответствующие соглашения.

Для госнужд на восточном берегу бухты будут изъяты три частных причала на набережной Назукина, 41 (район реконструированной в украинское время набережной с дачами Соколовой у Крепостной горы), рестораны «Избушка рыбака», «Татьянин мыс» и «Балаклава». На западном берегу бухты под снос подпадают руины здания морской насосной, расположенной справа от входа в музей подводных лодок на Таврической набережной.

Ранее городские власти говорили, что для расширения дорог под изъятие подпадают участки на улицах Крестовского и Новикова, но в постановлении от 29 декабря о них ничего не сказано.

О проекте марины в Балаклаве

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется реализовать до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО «Стройгазмонтаж». Работы, стоимость которых оцениваются в 9,4 млдр рублей, начнутся в 2022 году. Планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения.

Подрядчик — ПАО «Мостотрест» — должен построить марину в Балаклаве за 48 месяцев. Первый этап — реконструкция Таврической набережная. Вторым участком работ в 2023 году станет набережная Назукина с противоположной стороны бухты.