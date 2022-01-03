Подрядчик рассказал, какой уникальный театр строит на мысе Хрустальном

Строительству театра оперы и балета в Севастополе сопоставимо по сложности с возведением объектов к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

Строительству театра оперы и балета в Севастополе сопоставимо по сложности с возведением объектов к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

Об этом рассказал ТАСС генеральный директор строительной компании АО «АРГО» Константин Хомяков.

Как пояснили в компании, среди сотрудников «АРГО» есть и те, кто участвовал в проектировании олимпийских объектов, и те, кто работал с организацией экосистемы или непосредственно принимал участие в возведении объектов.

«По своей сложности и уникальности этот объект, можно смело это сказать, сравним с объектами Олимпийских игр в Сочи», — сказал К.Хомяков.

По данным подрядчика, особенную сложность вызывает воздушность здания — балконы, общая площадь которых около трех тысяч кв.м, крыша сложной парящей конструкции и фасад. Здание будет насчитывать восемь этажей, три из которых будут подземными. При этом Крым — сейсмоопасный регион, и здание, которое и так требовало бы особого укрепления, необходимо сделать еще более устойчивым.

«Учитывая сейсмику данного региона, здесь идет очень густое армирование. Оно раза в два-три превышает подобные объемы на других площадках», — рассказал К.Хомяков.

По данным «АРГО», общая площадь комплекса составит около 50 га. В настоящее время начато строительство жилого дома для сотрудников (его планируют сдать летом 2022 года) Академии хореографии (ее сдача также планируется в 2022 году) и Театра оперы и балета (строительство должно завершиться в 2023 году). Кроме того, планируется возведение музейно-выставочного комплекса.

«Театр оперы и балета является не просто уникальным и входит в число самых современных, которые есть в РФ, зданий именно по строительной части, он входит в линейку мирового уровня в части строительства. Объекты [культурно-образовательного комплекса] строятся с расчетом на будущее, чтобы он был актуальным и через 100 лет. С точки зрения сложности строительства, арматуры и так далее — это настоящие кружева. Потрачено столько бетона, что если выстроить в ряд все бетономешалки, то это будет около 1500 км — почти столько ехать от Севастополя до Москвы», — отметил представитель фонда «Национальное культурное наследие» при правительстве города Севастополя Сергей Волков.

Коллектив театра

Несмотря на то, что здание для театра пока не построено, его коллектив уже начал работу в Севастополе. «Уже сегодня театр знакомит жителей региона с шедеврами мировой культуры. Мы начали свою творческую деятельность, представив зрителю балетные гала-концерты с участием звезд из ведущих театров страны, а в 2022 году планируем гала-концерт звезд мирового балета», — рассказал ТАСС заместитель директора Севастопольского театра оперы и балета, Народный артист России Андрей Уваров.

Он уточнил, что сейчас реализуется проект «Оперные вечера» — цикл из 10 лекций-концертов с живыми музыкальными иллюстрациями. Каждый из вечеров посвящен истории оперы как жанра.

«В следующем году Севастопольский театр оперы и балета планирует начать свою вокально-симфоническую программу. Мы приглашаем севастопольцев присоединиться к культурному диалогу и благодарим зрителей за живой отклик на наши мероприятия и с нетерпением ждем окончания строительства культурного кластера, чтобы продолжить творческие поиски и работу над постановками в стенах нового театра, вдохновляющего своим видом на интересные идеи и их лучшее сценическое воплощение», — добавил собеседник.

Он подчеркнул, что в настоящее время «театр является той нитью, которая способна связать разные эпохи и сохранить культурные традиции для будущих поколений». Большинство театров, где дают оперу, построены в России в прошлом веке, и с момента их появления менялись тренды в архитектуре, появились новые звезды оперы и выросло новое поколение зрителей, которых отличает цифровое мышление. В проект театра оперы и балеты в Севастополе заложены множество новаторских решений, например, малая сцена будет построена по принципу трансформера: современные механизмы позволят видоизменять по требованию режиссера или под какие-то конкретные задачи.