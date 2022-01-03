Минимальный размер оплаты труда проиндексирован опережающими инфляцию темпами

Минимальный размер оплаты труда в наступившем году составит 13 890 рублей в месяц. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2022 года. Ранее он составлял 12 792 рубля.

Минимальный размер оплаты труда в наступившем году составит 13 890 рублей в месяц. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2022 года. Ранее он составлял 12 792 рубля.

Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексированы опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6 %.

Повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России, сообщила пресс-служба государственной Думы России.

В Севастополе прожиточный минимум по трем показателям (на душу населения, для трудоспособного населения и для пенсионеров) равен среднероссийскому, а для детей этот показатель несколько выше — 13332 рубля.