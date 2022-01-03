Государственную программу развития Республики Крым и Севастополя прекратили досрочно

Вместо федеральной программы развития полуострова с 2022 года будет государственная программа.

Вместо федеральной программы развития полуострова с 2022 года будет государственная программа.

В Правительстве РФ приняли постановление «О внесении изменений в государственную Программу РФ «Социально-экономическое развитие РФ Республики Крым и г.Севастополя».

Документом за подписью Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, принятом 28 декабря 2021 года, предписано «прекратить досрочно с 1 января 2022 года реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года №790. При этом закрепляется обязанность государственного заказчика ФЦП обеспечить исполнение уже заключенных государственных (контрактов, договоров, соглашений) программы.

Отдельным пунктом оговоривается, что бюджетные ассигнования на осуществление ФЦП не подлежат перераспределению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на иные направления, если они вовремя не освоены.

В двухнедельный срок Министерство экономического развития РФ должно разместить в интернете уже Государственную программу РФ «Социально-экономического развития Республики Крым и г.Севастополя» с изменениями, утвержденными данным постановлением.

По кассе — всё выполнили хорошо

На итоговой пресс-конференции губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался о выполнении ФЦП в 2021 году.

— У нас в этом году программа была 19,8 млрд рублей, ожидаемая касса по этому году— 19,1 млрд рублей, то есть 96% от программы. В прошлом году у нас было 14 млрд руб и касса — 93%. То есть, в абсолютных цифрах и в проценте исполнения в этом году мы поработали лучше, — сообщил глава города.

По его словам, введены 20 из 25 объектов, намеченных на сдачу.

— По программе, в этом году мы должны ввести 25 объектов, введены 20, в том числе детский сад на улице Хрусталева, который значился вводным объектом 2022 года и, стало быть, введен досрочно, в зачет одного из не введенных, — пояснил М.Развожаев

Он перечислил шесть не введенных объектов ФЦП: 10-я подстанция скорой помощи, ветлечебница на ул.Могилевской, газопровод высокого давления в Верхнесадовом, канализование ул.Декабристов, школа в бухте Казачья, пожарное депо в Терновке.

По собственному желанию

Накануне Нового года руководитель дирекции по управлению федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко ушел в отставку по собственному желанию.

«Двадцать восьмого декабря — мой последний день работы в дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и года Севастополя до 2025 года», — сообщил он в понедельник 27 декабря.

Теперь ясно, чем вызвано это решение — прекращением реализации ФЦП.

Про ФЦП

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году. С учетом всех корректировок объем финансирования программы до 2025 года был увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП создано более 200 объектов, ключевые из которых — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида».