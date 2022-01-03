Дворец детского и юношеского творчества требуют сделать безопасным и удобным

Прокуратура Ленинского района Севастополя потребовала соблюсти права детей и детей с ограниченными возможностями здоровья на безопасные условия получения дополнительного образования во Дворце детского и юношеского творчества.

Прокуратура Ленинского района Севастополя потребовала соблюсти права детей и детей с ограниченными возможностями здоровья на безопасные условия получения дополнительного образования во Дворце детского и юношеского творчества.

Соответствующий иск был предъявлен городскому департаменту образования и науки. Суд его удовлетворил, но решение пока не вступило в законную силу.

Речь идет о понуждении департамента образования устранить нарушения законодательства, связанные с обеспечением пожарной безопасности, а также оборудовать здание необходимыми техническими средствами для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, сообщила пресс-службы прокуратуры Севастополя.

При этом в прокуратуре напомнили, что само здание является объектом культурного наследия, что предполагает разработку проектной документации по его сохранению при выполнении ремонтных работ. Последнее, как указано в решении суда, означает выделение департаментом на эти цели дополнительных денежных средств.