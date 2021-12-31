В районе ул. Жидилова кто-то повалил сосновый лес

Лесополоса, примыкающая к окраине улицы выглядит сейчас апокалипсически: несколько десятков сосен повалены, а уцелевшие — стоят с поломанными ветвями.

Лесополоса, примыкающая к окраине улицы выглядит сейчас апокалипсически: несколько десятков сосен повалены, а уцелевшие — стоят с поломанными ветвями.

Неужели предновогодние вандалы безжалостно уничтожают краснокнижную крымскую сосну, обломав ветки на продажу?

Но есть и другое возможное объяснение этой унылой картине — виноваты не люди, а силы природы.

— Нет, не думайте, это не хулиганы. Это стихийное бедствие. Сосны сломались под тяжестью снега. Вы не представляете, его здесь было по колено! — так объяснили ситуацию журналистам гуляющие в лесопосадке местные жители.

«Севастопольская газета» сделала информационный запрос в Севприроднадзор по поломанным соснам. Директор департамента Юлия Гаврилова обещала разобраться, был ли это снеголом — необычное для Севастополя природное явление, или же кто-то со злым умыслом портит наши леса.

Снеголом и снеговал?

В период обильных снегопадов при мягкой погоде и небольших морозах, когда температура колеблется около 0°С, а снег и дождь сменяются неоднократно, возможно значительное накопление снега и льда на кронах хвойных деревьев. Перегрузка крон может закончиться снеголомом — обламыванием ветвей, переломом ствола ниже загруженной снегом кроны или снеговалом — повалом деревьев с корнями или сгибанием их в виде дуги кроной к земле.

В районе ул.Жидилова растет не сосна крымская, а сосна судакская, или Станкевича. Она также занесена в Красную книгу. Отличие от крымской — более длинные иглы — хорошо видно на фото.

Древесина у этой сосны более хрупкая, а на пушистых ветвях собирается больше снега, поэтому они легко могут обломиться.