Завод «Титан» в Крыму теперь принадлежит российской компании

Компания «Юкрейниан Кемикал Продактс» (Ukrainian Chemical Products, ранее — «Крымский титан»), входящая в группу компаний (Group DF) Дмитрия Фирташа, продала все свои активы в Крыму российской компании «Русский титан».

Компания «Юкрейниан Кемикал Продактс» (Ukrainian Chemical Products, ранее — «Крымский титан»), входящая в группу компаний (Group DF) Дмитрия Фирташа, продала все свои активы в Крыму российской компании «Русский титан».

«Частное акционерное общество (ЧАО) Ukrainian Chemical Products, ранее известное как „Крымский титан“, — крупный производитель диоксида титана (Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании „Русский титан“ (РФ)», — цитирует ТАСС сообщение Group DF в «Фейсбуке».

Условия соглашения предусматривают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода «Крымский титан» переходит в собственность покупателя.

«Сделка закрыта, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры», — отмечается в сообщении.

При этом в Group DF отметили, что этот актив потерял свою экономическую привлекательность в силу политических обстоятельств.

«Не имея контроля над этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи», — добавили в компании. Сумму сделки в Group DF не раскрывают.

В 2014 году ЧАО «Крымский титан» было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products, а его собственником была Ostchem Germany GmbH, зарегистрированная в Гамбурге. По неофициальным данным, Group DF потеряла контроль над предприятием в 2016 году.

ООО «Русский титан» (Барнаул, Алтайский край) создано в конце 2018 года.