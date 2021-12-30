Не спешат оплачивать полученные товары и услуги

Организации Севастополя к концу октября 2021 года оказались должны поставщикам более 32 миллиардов рублей.

Организации Севастополя к концу октября 2021 года оказались должны поставщикам более 32 миллиардов рублей.

Крымстат опубликовал данные о кредиторской и дебиторской задолженности организаций Севастополя по состоянию на 31 октября 2021 года.

Кредиторская задолженность на эту дату составила 33,548 млрд рублей, в том числе по платежам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды — 1,449 млрд рублей (4,3%). Причем на предприятия промышленности приходится 61,4% общей суммы задолженности.

Для сравнения, бюджет Севастополя на 2021 год был принят в размере 51 млрд рублей.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности составил 9,6%.

Дебиторская задолженность организаций Севастополя на конец октября 2021 года составила 16,143 млрд рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 4,3%. Из общей суммы дебиторской задолженности 6,703 млрд рублей или 41,5% приходится на предприятия промышленности.

Наибольшая доля, как дебиторской, так и кредиторской задолженности, приходится на задолженность за товары, работы и услуги: 43,7% и 37,3%, соответственно.

Данные Крымстатом приведены без учета субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.