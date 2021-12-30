Катера в Инкерман отменяются

С 1 января 2022 года катерное сообщение на линии Графская пристань – Инкерман будет прекращено.

С 1 января 2022 года катерное сообщение на линии Графская пристань – Инкерман будет прекращено.

Как сообщили в департаменте транспорта Севастополя, причина временной отмены этих двух рейсов катера — неудовлетворительное состояние причала в Инкермане.

Пассажирам предлагается добираться в этот отдаленный район на автобусе #92.

Учитывая ведущиеся работы по строительству восьмого этапа трассы «Таврида» и запланированный ремонт моста в Инкермане, на дорогу по суше им потребуется намного больше времени, чем морем.

По данным Инвестиционного портала Севастополя, реконструкция причала в №49 в Большом Инкермане начнется не раньше 2023 года. Объект включен в федеральную программу развития. Стоимость работ 54,61 млн рублей.