Снега в горах хватит на заполнение водохранилища

Весной Чернореченское водохранилище наполнится полностью. Такой прогноз по главному источнику воды для Севастополя дал на итоговой пресс-конференции губернатор Михаил Развожаев.

Весной Чернореченское водохранилище наполнится полностью. Такой прогноз по главному источнику воды для Севастополя дал на итоговой пресс-конференции губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, сейчас в водохранилище 46,2 млн кубометров воды. По предварительной оценке, лежащий сейчас в горах снег, весной обеспечит приход еще примерно 15 млн кубометров воды.

— Мы в этом году получим фактически 100-процентное наполнение Чернореченского водохранилища — нашего основного резервуара, и весной сократим водопотребление – будем удерживать его в водохранилище, чтобы создать стратегический запас. То есть существенно сократим водозабор оттуда, — сообщил глава города.

Он также сообщил, что санированный в этом году еще советский водовод, позволит полностью исключить водопотери.

В ходе доклада прозвучало, что в этом году на замену труб было направлено 898 млн рублей, а результатом установки байпасов и мостиков стала замена 24 километров труб, с приоритетом участков, где труб иногда вообще уже не было. Достигнутая экономия дает две тысячи кубометров в сутки, за счет этого ремонта.

М.Развожаев напомнил, что программа рассчитана на три года, на сегодня 60% водопроводов уже обновлено. Перспектива — сокращение технических водопотерь до пяти тысяч кубометров в сутки.

Севастополю для водоснабжения ежедневно нужно около 150 тысяч кубометров воды в сутки.