«Ракушку» откроют 30 декабря

О том, что многострадальную летнюю эстраду Приморского бульвара «Ракушка» откроют в последний четверг года, сообщил на итоговой пресс-конференции губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

О том, что многострадальную летнюю эстраду Приморского бульвара «Ракушка» откроют в последний четверг года, сообщил на итоговой пресс-конференции губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, на этом важном общественном пространстве сейчас завершаются последние работы, готовность объекта составляет 95%, все оборудование и скамейки привезены.

— Будем надеяться, а других шансов практически нет, что на новогодние праздники «Ракушка» снова станет частью городского ландшафта. Забор уже убрали, осталось доделать последние элементы, — анонсировал завершение долгостроя М.Развожаев.

Напомним, что в середине августа завершить обновление «Ракушки» директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов пообещал в сентябре. Правда, при условии хороших погодных условий. Несмотря на отсутствие явных погодных катаклизмов, сдачу объекта все же передвинули на конец декабря.

Напомним, что за год до этого начавшийся было капитальный ремонт был приостановлен по требованию общественности, не согласившейся с кардинальным изменением облика этого исторического объекта на Приморском бульваре. В результате разразившегося скандала было решено отказаться от бетонного амфитеатра, капитальной аппаратной и дорогостоящей звуковой и видеоаппаратуры.

Требованием общественности стало и возвращение «Ракушке» первоначального вида — с открытым со стороны Приморского бульвара зрительным залом. Вместо первоначально планируемых комфортных кресел для зрителей теперь установили обыкновенные деревянные скамейки, но теперь у них есть спинки.