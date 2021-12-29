Названы лауреаты городской литературной премии 2021 года

С опозданием на три месяца традиционную севастопольскую литературную премию имени Льва Толстого почему-то вручали в библиотеке имени Анны Ахматовой.

С опозданием на три месяца традиционную севастопольскую литературную премию имени Льва Толстого почему-то вручали в библиотеке имени Анны Ахматовой.

Союз писателей Севастополя еще в начале лета подал заявление в департамент культуры об изменении правил проведения этого литературного конкурса. Документы были готовы и подписаны губернатором Михаилом Развожаевым только в канун Нового года. Поэтому премию 2021 года вручали 28 декабря, невзирая на то, что конкурс приурочен к дню рождения Л.Н.Толстого, а это — 9 сентября.

— По решению жюри к участию в конкурсе были допущены 11 авторов, две заявки из общих 26 были отклонены в связи с несоответствием условиям конкурса, — сообщила «Севастопольской газете» председатель отделения Союза писателей России в Севастополе Татьяна Воронина.

По ее словам, традиционное место вручения ежегодной литературной премии было изменено в связи с аварийным состоянием здания центральной библиотеки им.Л.Толстого на ул.Ленина.

Лауреатами премии этого года стали Ирина Тюняева (Ирина Грин) за психологический роман «Сети кружевницы» в номинации «Современная литература» и Валентин Сорокин за повесть «Друзья» в номинации «Литература для детей и подростков».

Жюри отметило, что у романа И.Грин хороший русский язык и прекрасный стиль, живые персонажи, вызывающие сопереживание, близкие и понятные читателю.

Повесть В.Сорокина — своеобразное путешествие в собственное детство. Автор попытался донести до современного подростка атмосферу прошлого Севастополя. Повесть написана с трогательной честностью, которой так часто не хватает в современной жизни.

Жюри также приняло решение отметить поощрительной премией Вячеслава Тужилина за роман «Труба». Автор погружает читателей в эпоху 90-х годов со всеми её противоречиями. Сатирическое повествование он оформил в виде мемуаров сантехника-интеллигента. Плотный стиль романа, где нет места лишним словам, предлагает читателю посмотреть на ушедшие годы с улыбкой.

По новым правилам, которые были приняты в этом году, за первые премии выдают по 60 тысяч рублей, за поощрительную — 20 тысяч.

Премия им.Л.Толстого учреждена в 1993 году Союзом писателей Крыма и Севастопольской городской государственной администрацией для поощрения наиболее талантливых литераторов: как профессиональных писателей и поэтов, так и журналистов, ученых, историков, педагогов, врачей, моряков. Премия присуждается ежегодно севастопольским авторам за лучшее произведение и проводится с целью сохранения литературных традиций города-героя Севастополя, повышения престижа деятельности в сфере культуры и развития творчества, поддержания общественного признания выдающихся деятелей культуры и искусства.