ГУПы будут инвентаризировать, долги обещают вернуть

Задолженность городским печатным изданиям, накопленные ГУП «Агентство «Союзпечать», вернут в 2022 году.

Такое обещание на состоявшейся 28 декабря итоговой пресс-конференции озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Таким образом он ответил на вопрос «Севастопольской газеты» об эффективности работы севастопольских ГУПов, многие из которых по какой-то причине накопили значительные долги перед ресурсоснабжающими организациями, поставщиками, а также собственными сотрудниками.

Среди тех, кому должны, — и «Севастопольская газета». Нашему изданию Союзпечать за реализованные номера в первом полугодии 2021 года задолжала 1.3 млн рублей.

И даже выигранный суд пока не изменили ситуацию.

— Создается впечатление, что в городе происходит плановое разваливание системы реализации печатных изданий. Намерено ли городское правительство что-то предпринять по выправлению создавшейся ситуации? — такой вопрос «Севастопольская газета» задала губернатору, заодно напомнив о недавнем скандале, связанном с еще одним ГУПом–должником, а именно ГУП «Севэлектроавтотранс».

Отвечать на вопрос М.Развожаев начал с анализа проблем троллейбусников. Напомнил о проблемах лизинговых платежей, длительном неповышении тарифов, неэффективном менеджменте на предприятии, что в совокупности определило работу в убыток. По его словам, ситуация в Севэлектроавтотрансе сейчас выправляется.

— Что касается Союзпечати, то любые обязательства, которые есть у государства, будут решены. Есть вопросы, связанные с дефицитом бюджета. На следующий год, думаю, обязательно эти вопросы решим, — сказал глава города.

Он также отметил, что вопросы, в первую очередь, к менеджменту, который сегодня управляет ГУПом.

— Поэтому в совокупности с тем, что будут какие-то деньги найдены для того, чтобы рассчитаться с контрагентами, как ваша газета. В том числе, будем понимать, где те деньги, которые были получены от реализации изданий, они же куда-то были направлены или просто проедены, как это наблюдалось во многих наших государственных предприятиях, — продолжил М.Развожаев, перейдя на оценку работы ГУПов в целом.

Губернатор также сообщил, что в настоящее время правительство постепенно приводит ГУПы «в чувство», а некоторые из них, по его мнению, можно безболезненно закрыть, город ничего от этого не потеряет.

— Мы будем инвентаризировать ГУПы, будем повышать их эффективность. А вообще, качество их работы очень невысокое, и этот вопрос — непосредственно к их руководителям. У нас и управляющие компании тоже в статусе ГУПов, к ним тоже большое количество вопросов, — подытожил губернатор.