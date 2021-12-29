Госконтракты на поставку медоборудования составлялись под свою фирму

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГБУЗ Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» («МИАЦ») и директора частной фирмы. Они обвиняются в совершении преступлений при реализации контракта на поставку медоборудования.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГБУЗ Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» («МИАЦ») и директора частной фирмы. Они обвиняются в совершении преступлений при реализации контракта на поставку медоборудования.

В зависимости от степени содеянного и участия, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями; пособничестве в таковом преступлении; покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с июля 2019 по апрель 2021 действующий на тот момент начальник отдела ГБУЗС «МИАЦ» в соучастии с коммерческим директором фирмы подготовил документацию для проведения аукциона на поставку шести столов для патологоанатомического вскрытия, рассчитанную на победу в нем именно этой фирмы. Для чего должностное лицо завысил начальную максимальную цену контракта, чем причинил ущерб городу Севастополю в размере более 15 миллионов рублей, ограничив деятельность фактического победителя аукциона.

Противозаконная деятельность фигурантов уголовного дела была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и прокуратурой города.

Расследование уголовного дела завершено, собрана вся необходимая доказательственная база. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.