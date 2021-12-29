До февраля 2022 года штрафовать за неуплату за парковку не получится

Принятые заксобранием изменения в закон об административных правонарушениях, наделяющие сотрудников департамента транспорта Севастополя правом штрафовать водителей, припарковавшихся, но не оплативших за парковку, все еще не действуют.

Принятые заксобранием изменения в закон об административных правонарушениях, наделяющие сотрудников департамента транспорта Севастополя правом штрафовать водителей, припарковавшихся, но не оплативших за парковку, все еще не действуют.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, с 31 декабря по 9 января парковки в Севастополе будут бесплатными, сославшись на поручение губернатора.

Отметим, что платные парковки в выходные и праздничные дни и без распоряжения губернатора должны быть бесплатными по закону, кроме Балаклавы. Там исключений нет.

Намного интереснее другое распоряжение, которое Михаил Развожаев дал в ходе заседания правительства: до конца января работу платных парковок планируется еще раз проверить и наладить.

«Михаил Владимирович поставил задачу еще раз объяснить жителям и гостям города, как работают парковки, как ими пользоваться и какие способы оплаты. Январь мы посвятим тестовому режиму, и все штрафы оставим в уходящем 2021 году. С 1 февраля необходимо будет штрафы оплачивать», — рассказал директор департамента транспорта Павел Иено.

Примерно так он говорил и в июне, обещая наладить работу паркоматов за две недели.

Зоны платной парковки определены в двух районах Севастополя — по центральному кольцу и в Балаклаве. Тарифы на них разные. В центре города час парковки стоит 35 рублей, в Балаклаве — 50 рублей.

Напомним, плату за парковки в Севастополе пытаются ввести уже более трех лет, но никак не могли отладить систему взимания денег и подкорректировать законодательство, чтобы взимать штрафы.