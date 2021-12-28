В погодных катаклизмах Крыма виноваты мелкие циклоны

О том, что погодные изменения последних лет, преследующие в том числе Крымский полуостров, обусловлены влиянием так называемых локальных атмосферных циклонов и изменениями в морской экосистеме, влияющими на гидрологические характеристики, «Севастопольской газете» рассказал заведующий отделом дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института Сергей Станичный.

О том, что погодные изменения последних лет, преследующие в том числе Крымский полуостров, обусловлены влиянием так называемых локальных атмосферных циклонов и изменениями в морской экосистеме, влияющими на гидрологические характеристики, «Севастопольской газете» рассказал заведующий отделом дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института Сергей Станичный.

— Сергей Владимирович, природные явления, происходящие с нашим полуостровом в последнее время, и есть симптомы глобального потепления?

— Если мы говорим о глобальном потеплении, то речь в первую очередь должна идти об увеличении значений температуры в глобальных масштабах, ощутимых, скажем, в районах таяния вечной мерзлоты, ледового покрова. Для нас же важны локальные температурные изменения, которые могут приводить к формированию мелкомасштабных, или мелких, по сравнению с типично сложившимися в предыдущие годы, атмосферных циклонов, неоднородностей или фронтальных зон.

— Что значит мелких?

— Типичный циклон имеет радиус 1000 километров. Но могут быть ситуации, когда образуются маленькие, локальные циклончики, что мы и наблюдаем в последнее время регулярно над Черным морем. Такие циклоны имеют радиус примерно 200 км, и они могут вызывать совсем другие эффекты.

Например, в 2012 году образовавшийся за счет интенсивного прогрева Азовского моря циклон сначала стационировался, а потом привел к тому, что дождевой сектор циклона проходил над одним и тем же районом. Дожди там шли не 3-5 часов, как обычно, а гораздо дольше. То есть образовалась узкая дождевая полоса, которая в течение короткого промежутка времени вылилась на ограниченную территорию и стала причиной разрушительного наводнения.

Еще один пример — июль 2021 года. Мы заметили, что минувшее лето было довольно дождливым, осадки выпадали из циклонов в довольно узких областях даже не в сотни, а в десятки километров. Так было в Новороссийске, Сочи... Получается, что дождевая полоса передвигалась медленно и при этом крутилась. В такую полосу как раз и попала наша Ялта, когда ее затопило дождевыми потоками. Интересно, что в это самое время в соседних Симеизе и за Гурзуфом ничего подобного не происходило.

— Что все-таки с потеплением?

— Климатологи говорят, что резких изменений температурных параметров ожидать не стоит, зато прогнозируют изменение характеристик локальных ветров и осадков. Черное море — внутренний объект, со всех сторон окруженный сушей. Суша значительно прогревается, и разница температур между сушей и морем становится причиной образования циклонов. А поскольку воздушные массы перемещаются медленно (стационируются), появляются локальные зоны, в которых выпадает наибольшее количество осадков. Все это и оказывает существенное влияние на конкретные погодные характеристики.

На спутниковом изображении видно, что зона облаков четко обрисовывает Крым. Разница температур большая между водой и сушей. На суше возникают вертикальные потоки прогрева, и они формируют перенос тепла и влаги, образуются локальные структуры.

Но это еще не все. В последнее время в Черном море в мае – июне активизировались интенсивные даунвеллинговые процессы в морской среде, которых ранее не наблюдалось.

— Что такое апвеллинг, знают все крымчане, особенно любители купаться в море летом. А даунвеллинг?

— Это обратный процесс. Апвеллинг — это когда в результате определенного направления ветра (если он дует вдоль берега) на поверхность поднимается холодная вода.

Суть даунвеллинга состоит опускании теплой воды с поверхностного слоя в 15-20 метров на глубину до 50-70 метров, где раньше сохранялась постоянная температура примерно 8 градусов. В этом перманентно работающем холодильнике много чего хранится: например, мазут с затонувших кораблей периода еще Первой мировой войны. В силу времени из мазута давно ушли легкие фракции, но при попадании туда тёплой воды (14-15 градусов) и замещении ею холодной начинается процесс разморозки, а иногда даже плавления ряда компонентов. В результате образуются квазипостоянные донные источники кислородного загрязнения, характерные, скажем, для зоны Нефтяных камней в Каспийском море или в Мексиканском заливе, где также ведется промысел нефти. Так вот, выходя на поверхность, нефть образует пленочные загрязнения искусственного происхождения.

Прежде предсказать такой источник загрязнения в Черном море было трудно, однако с 2019-го мы наблюдаем этот эффект регулярно. Это несомненно локальный процесс, который появился в Черном море в последнее время.

И вот еще один пример: 11 ноября 2007 года в результате необычно сильного шторма в Керченском проливе разломился на две части и ушел на дно танкер «Волгонефть-139». Первую половину тогда вытащили быстро, а вторую чуть попозже. Однако песок оказался загрязнен мазутом, поэтому летом два года подряд, как только вода прогревалась, на поверхности появлялось нефтяное пятно.

— Что с этим делать?

— Мы составили карту проявлений, предложили механизм и предупредили, что это может повлечь опасность не только со стороны углеводородов, на дне могут оказаться и другие, более опасные химические вещества, о существовании которых, а также их состоянии мы можем ничего не знать.

Нужно понимать, что находящиеся на глубинах 50-70 метрах объекты, если они будут подвержены температурным изменениям, могут быть опасны, несмотря на то, что до этого они долгое время не мешали нам жить.

— Давайте вернемся к погоде.

— К погоде повышенный прогрев воды имеет самое непосредственное отношение. Я уже не говорю про опасность замора рыбы — теплая вода ведет к уменьшению кислорода.

Кроме того, теплая вода прогревает воздух, образуются потоки восходящего воздуха, которые стационируются и могут образовывать мелкомасштабные циклоны, о которых я уже рассказывал.

— Все, что вы говорите, касается только Черного моря?

— В апреле этого года наш молодой специалист Алеся Медведева обратила внимание на необычное явление, которое охватило Мраморное море. Это была так называемая «морская слизь», которая распространилась сначала по отдельным участкам моря до сотен километров, а после по всей его поверхности, вернее, в подповерхностных водах.

В малом количестве такая слизь существует и в Черном море, у нас она называется морским снегом. Кстати, в последние годы в Мраморном море зимы были более теплыми, чем обычно. Так что можно говорить о неком тепловом эффекте, приведшем к образованию экстремально большого количества слизи.

— Каковы же научные прогнозы?

— Прогнозировать какие-то масштабные процессы очень сложно, тем более с учетом наших особенностей ландшафта.

Нам следует ожидать дальнейшей локализации атмосферных процессов. Скорее всего, они будут более мелкими и компактными. Это, не изменяя сильно средние характеристики, может приводить к локальным усилениям ветра и интенсивности осадков. Например, сейчас о смерчах над Черным морем приходится слышать все чаще.

Если говорить о климате, то изменения будут происходить плавно, как и положено климату. В любом случае, все это требует научного изучения и анализа.

А в завершение хочу процитировать Фридриха Энгельса, который однажды сказал следующее: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых».