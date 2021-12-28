В новогоднюю ночь продлили движение общественного транспорта

Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до самого утра. Об этом сообщается в официальной группе департамента в соцсети «Вконтакте». Севастопольцам и гостям города сообщают, что многие маршруты будут работать всю ночь, до 6.00 утра.

Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до самого утра. Об этом сообщается в официальной группе департамента в соцсети «Вконтакте». Севастопольцам и гостям города сообщают, что многие маршруты будут работать всю ночь, до 6.00 утра.

Как следует из опубликованного на сайте расписания, речь идет о троллейбусных маршрутах №7, 9, 10 и 12.

Катера по маршруту Графская пристань – Северная сторона и обратно будут курсировать каждый час с 23.30 31 декабря до 13.00 1 января.

В последующие дни, с 1 по 9 января, движение общественного транспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня.